2020 par nos chefs d’antenne

Ils ont été sur tous les fronts malgré des conditions délicates, inquiétantes. Ils nous ont informés avec aplomb et lucidité tout au long de cette année hors normes, avec le bon ton, les bons mots, les bonnes questions. Si le journalisme est touché par le fléau pandémique des fausses nouvelles, 2020 prouve à quel point l’information menée par les vrais médias est un service essentiel. Nos chefs d’antenne d’ICI Télé, TVA et LCN reviennent sur cette année rongée par la COVID.

Patrice Roy, Ici Télé

Photo courtoisie, Ici Télé

Quelle image marque à votre avis 2020 ?

Celle d’un corridor vide du CHSLD où mon père est mort il y a neuf ans, Vigi Mont-Royal. J’imaginais, au pire du printemps, les cris et hurlements de résidents alités sans aide.

Quel reportage a provoqué beaucoup de réactions du public ?

Plusieurs reportages sur le terrain ont été nécessaires pour mesurer la détresse. Je pense à cette veuve d’un employé de CHSLD qui s’est confiée à David Gentile qui nous a tous fait pleurer. J’ajouterais une mention importante à nos experts médicaux, le Dr Weiss et le Dr Carignan. Nous avons reçu des milliers de questions chaque jour.

Quelle valeur la couverture journalistique a-t-elle mise en lumière ?

La bienveillance et la précision.

Quel mot résume le mieux pour vous 2020 ?

Notre force d’adaptation.

Qu’observez-vous du lien que vous entretenez avec le public cette année ?

Inestimable, enrichi, fort, essentiel, je suis là pour les gens. Notre métier est plus utile que jamais.

Au niveau personnel, que retiendrez-vous de 2020 ?

Deux choses : la confiance du public. Je suis très reconnaissant, ému même devant tous ces témoignages des gens.

Céline Galipeau, Ici Télé

Photo courtoisie, @Ici

Quelle image marque à votre avis 2020 ?

L’image du CHSLD Herron, où 31 résidents sont morts de faim et de déshydratation. On ne doit pas oublier les milliers d’hommes et de femmes, les plus vulnérables de notre société, qui sont décédés seuls, dans des conditions déplorables, le printemps dernier.

Quel reportage a provoqué beaucoup de réactions du public ?

Le soir où en commençant mon bulletin, j’ai expliqué mes absences au Téléjournal. Ma mère était à l’hôpital après avoir fait un AVC massif. Je ne pouvais pas être avec elle, lui tenir la main, les visites étaient interdites. Je vivais à ce moment-là l’angoisse de bien des gens qui ne pouvaient plus voir leurs proches dans les hôpitaux ou les CHSLD. C’était déchirant. Et je pensais bien sûr à eux. J’ai été immensément touchée par tout le soutien que j’ai reçu.

Quelle valeur la couverture journalistique a-t-elle mise en lumière ?

Le courage de tout le personnel de la santé, les héros de cette pandémie, qui travaillent sans relâche, dans des conditions extrêmement difficiles, depuis neuf mois. Ils méritent notre reconnaissance.

Quel mot résume le mieux pour vous 2020 ?

Tristesse... Parce que je reste marquée par l’hécatombe dans les CHSLD.

Qu’observez-vous du lien que vous entretenez avec le public cette année ?

Les gens étaient au rendez-vous comme jamais, soir après soir. Tout le monde travaillait tellement fort, mais on ne s’est jamais sentis aussi utiles.

En quoi votre métier a-t-il été différent cette année ?

Tout ! La base de notre métier, c’est d’aller à la rencontre des gens pour connaître leur histoire, expliquer leur point de vue. Il a fallu apprendre à garder une distance, trouver des façons de faire les choses différemment. On a hâte de les retrouver !

Au niveau personnel, que retiendrez-vous de 2020 ?

Une année tellement difficile, où j’ai vécu en parallèle sur le plan personnel ce que je couvrais comme journaliste, ce qui ne m’était jamais arrivé. Et j’ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu un proche dans cette crise... Vivement 2021 !

Paul Larocque, Groupe TVA

Photo courtoisie, Groupe TVA

Quelle image marque à votre avis 2020 ?

Deux images me viennent en tête. Début de la pandémie quand on voyait à New York les morgues improvisées, les corps des victimes de la COVID dans des camions réfrigérés, l’image brutale de la gravité de la situation. Et personnellement, le jour 1 du confinement, quand tout s’est arrêté au Québec. Je sors de TVA à l’heure de pointe, à 17 h 15, et sur Papineau qui est généralement bondé près de l’entrée du pont Jacques-Cartier, je regarde à gauche, à droite, et j’étais seul.

Quel reportage a fait une différence ?

Tous les reporters qui se sont présentés dans les CHSLD alors qu’on avait des cris d’alarme du personnel et des familles et qu’on nous disait qu’il y avait assez de matériel et qu’on ne voyait pas à quel point c’était grave. Ces reportages-là ont permis de changer le cours des choses.

Quelle valeur la couverture journalistique a-t-elle mise en lumière ?

Le dévouement du personnel de santé et la résilience de l’ensemble de la population.

Quel mot résume le mieux pour vous 2020 ?

Incertitude, parce qu’on a ouvert un chapitre de l’humanité dont on ne savait rien.

Qu’observez-vous du lien que vous entretenez avec le public cette année ?

Il y a un sentiment d’appartenance réciproque très fort qui s’est reconfirmé. Parallèlement, il y a un faible pourcentage de gens qui ont choisi de croire autre chose, et ça s’est beaucoup manifesté.

En quoi votre métier a-t-il été différent cette année ?

La responsabilité que l’on a quand on pratique ce métier-là a été mise en évidence plus que jamais et nous avons dû apprendre à accepter qu’en ondes, les choses ne pouvaient pas être parfaites comme elles l’étaient d’habitude. On a appris à faire du journalisme de brousse par moment.

Au niveau personnel, que retiendrez-vous de 2020 ?

La grande force que donne la solidarité et l’entraide entre les gens.

Sophie Thibault, TVA

Photo courtoisie, Groupe TVA

Quelle image marque à votre avis 2020 ?

Celle des aînés condamnés à voir leurs proches au travers des fenêtres de leur CHSLD, ou celle des morgues à ciel ouvert, à New York et ailleurs dans le monde. Ou encore celle des itinérants seuls dans les rues vides de Montréal ou des frontières fermées à double tour. Mais allons-y positivement : l’arc-en-ciel !

Quel reportage a fait une différence ?

L’épouvantable épisode du CHSLD Herron de Dorval, qui nous a éclaté en plein visage. Un électrochoc qui a fait réaliser à tous l’ampleur de la crise dans les milieux de vie devenus de scandaleux milieux de mort.

Quelle valeur la couverture journalistique a-t-elle mise en lumière ?

Solidarité et résilience, surtout pendant la première vague. Ça s’est gâché, avec la deuxième. On sent malheureusement que la lassitude et les mouvements de résistance prennent beaucoup de place depuis les derniers mois. Ce qui m’a frappée et désolée c’est qu’on n’est pas égaux devant la COVID, qui frappe plus fort les plus pauvres, les femmes, les personnes racisées et les populations à la merci des leaders populistes.

Quel mot résume le mieux pour vous 2020 ?

Mélancovid, un nouveau mot dans notre vocabulaire de confinés. Il résume l’état d’esprit de bien du monde !

Qu’observez-vous du lien que vous entretenez avec le public cette année ?

Certaines initiatives (vidéos de réconfort, campagne On s’appelle, etc.) ont certainement soudé ce lien. Mais la force du mouvement de contestation, renforcé par un président américain qui continue de délirer dans sa réalité parallèle, nous atteint comme jamais. Les reporters se font apostropher sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Triste et très préoccupant.

En quoi votre métier a-t-il été différent cette année ?

Il n’a jamais été aussi utile. Dans un contexte de crise pareil, notre rôle est multiple : informer, apaiser, nuancer, questionner. Et dans les derniers mois, déconstruire les infox, un défi à plein temps ! Chapeau bas aux nombreux intervenants de la santé et chercheurs qui nous ont permis d’y voir plus clair.

Au niveau personnel, que retiendrez-vous de 2020 ?

L’année où notre vulnérabilité est apparue au grand jour, où on a réalisé collectivement qu’un virus long de 125 nanomètres pouvait mettre notre monde en échec. J’en retiens la fragilité, le vide, le silence. Les rues fantomatiques, les cieux clairs, l’éloignement physique des gens qu’on aime, la distance qu’il faut maintenant mettre entre nous. En somme, on est bien peu de chose...