DEROME, Germaine Boudreault



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 20 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Germaine Boudreault, épouse de feu monsieur Georges Derome. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Derome laisse dans le deuil ses enfants : ses enfants: Jean-Pierre, Mario (Josée), Michel (Claudine), François (Nathalie), ses petits-enfants: Savina, Naïka, Landon, Nicolas et Philippe, ses arrière-petits-fils: Félix et Mathiew; ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs des familles Boudreault et Derome, ainsi que des neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Il n'y aura pas de condoléances. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Régional de Portneuf pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Les cendres seront inhumées au cimetière de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier à une date ultérieure. La famille tient à vous dire de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec. QC. G1S 3G3 www.cancer.ca.