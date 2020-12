MERCIER, Christophe



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 décembre 2020, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé M. Christophe Mercier, époux de feu dame Lucille Brousseau. Il demeurait à Boischatel, autrefois de Saint-Louis de Courville. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h30 à 10h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Louis de Courville.Il laisse dans le deuil sa fille : Élaine (Claude Proulx) ; sa sœur : Madeleine (feu Gaston Lépine) ; son filleul : Richard Fortier ; Geneviève et Philippe Proulx qu'il considérait comme ses petits-enfants ; son amie Gisèle Pelletier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Jeanne D'Arc (Joseph Vézina), Benoit (Estelle Cochrane), Jacqueline (Maurice Légaré), Camille (Jeannette Vallée), Salette (Benoit Therrien), Roméo Brousseau (Denise Labarre) et René Brousseau (Edith Racine). Un merci très spécial au personnel de la Résidence Anna pour les bons soins prodigués ainsi qu'à tout le personnel et au Dre du E-5000 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation DMLA (Pierre Brise-Bois), 1986, rue Jacques-Hertel, Montréal, Québec, H4E 1R1 info@fondationpierrebrisebois.com