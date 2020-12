PAQUET, Laura Vaillancourt



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 15 décembre 2020, à l'âge de 80 ans est décédée subitement dame Laura Vaillancourt, épouse de monsieur Jean-Guy Paquet. Née à St-Grégoire-de-Montmorency, le 30 mars 1940, elle était la fille de feu dame Blanche Pelletier et de feu monsieur Joseph Vaillancourt. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Jean-Guy, madame laisse dans le deuil ses fils: Jean-François (Sylvie Fortin) et Dominique (Céline Giroux); ses petits-enfants: Cédric, Sandrine, Francis, Coralie; ses sœurs: Annette (feu Paul Légaré) et Marie-Lise (feu Marcel Valois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de