LABBÉ, Frédéric



Au CISSS de Saint-Georges, le 18 décembre 2020, à l'âge de 36 ans, est décédé subitement M. Frédéric Labbé, fils de Martial Labbé et de Diane L'Heureux. Il demeurait à Vallée-Jonction.la famille recevra les condoléances : lundi le 28 décembre de 12 h à 14 h 45, à la Maison funéraire Nouvelle Vie inc. de Vallée-Jonction.La direction a été confiée à laOutre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères : Mathieu et Alexandre (Marie-Chantal Grégoire); sa nièce : Flora Labbé ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, H3G 1R4) : https://www.coeuretavc.ca/