BECHETTE, Doreen



Au Centre d'hébergement St-Brigid's Home, le 30 novembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Doreen Bechette, fille de feu monsieur René Bechette et de feu dame Mary-Ann Ryan. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Gérald Le Tiec (Martine Aubut), son petit-fils Keven Gagnon et le père de son fils Gaston Le Tiec. Elle était la sœur de Ronald Bechette et feu Joan Bechette (Marius Verreault), la belle-sœur de Suzanne Le Tiec et Jeanne d'Arc Le Tiec. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces : Ann, Danny, Gina, Claude, Sonia, Patrick, Karine, Ronald, Barbara et Jessica; ainsi que plusieurs autres parents et amis, spécialement sa grande amie Liliane Ghiloni.Le fils de madame Bechette tient à remercier Sylvain Voyer, un grand ami de la famille, pour son dévouement et toute l'attention apportée à sa mère.