BERNARD, Jean-Paul



A Lévis le 12 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M Jean-Paul Bernard, époux de feu Bertha Murray et conjoint de Mme Marcelle Taillefer. Il demeurait à Lévis (secteur St-Romuald). Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants : Denise (Daniel Boudreau), Diane (Damien Allard), ses petits-enfants : Marc-André, Michaël, Sébastien et Samuel, ses 5 arrière-petits-enfants, ses nombreux frères, soeurs ainsi que leur conjoint(e), ses beaux-frères-et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC.