PROTEAU, Jeanne d'Arc



Aux soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 novembre 2020, est décédée en paix à l'âge de 93 ans, Mme Jeanne d'Arc Proteau, épouse de feu Denis Pomerleau. Elle était née du couple de feu Flore Lafontaine et feu Benoît Proteau et elle demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La défunte laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Fernande (feu Paul-Émile Brousseau), feu Marie-Paule, feu Gérard (feu Jeannine Marchand), feu Rose-Alma (feu P. Eugène Bureau), feu Robert (feu Pâquerette Leblanc), feu Carmen (feu Henri Veilleux), feu Paul-Émile (feu Mariette), feu Louis-Georges (Suzanne Tessier), feu Julien, Pierrette (feu Gilles Lamer), feu Jean-Guy (feu Denise), feu Huguette (feu Bill Jones), feu Reine, feu Annette (feu Pierre Landry); la famille de M. Pomerleau, ses neveux et nièces. Sa famille souhaite témoigner leur reconnaissance aux membres de l'équipe du personnel faisant preuve de beaucoup de respect et d'attention des Appartements Les jardins Lebourgneuf de Québec, et au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec de l'avoir accompagnée dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave Belvédère, bureau 312, Québec (Qc) G1S 3G3, Téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com.