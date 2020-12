LYONNAIS, Lise



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 décembre 2020, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Lise Lyonnais, épouse de feu monsieur Jean-Paul Vézina, fille de feu madame Aurore Delage et de feu monsieur Charles-Édouard Lyonnais. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Jeannine et ses frères : Jean-Guy et Jacques (Michelle Tardif), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la l'Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.pq.poumon.ca.