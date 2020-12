BERNIER, Charlotte Beaudoin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédée madame Charlotte Beaudoin, épouse chérie de monsieur Gilles Bernier, fille de feu madame Yvonne Lizotte et de feu monsieur Arsène Beaudoin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Simon (Marianne Thibodeau), feu André, Daniel (Julie Potvin), Jean-Pierre; ses petits-enfants : Mathieu, Gabriel et Anne-Marie Bernier; ses frères et sœurs : feu Louisette, feu Fleurette, feu Rita et feu Benoît; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier : feu Marie-Marthe, feu Huguette, feu Claude, feu Jacques, feu Hugo, feu Gérard, Lise, Pierre et leurs conjoint(e)s; sa nièce Claudette Simard qu'elle chérissait, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Sincères remerciements au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, unités de soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.