SIROIS, Marcel



Au centre d'hébergement de l'hôpital Chauveau, le 18 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Marcel Sirois, époux de dame Jocelyne Jean, fils de feu dame Nélida Dubé et de feu monsieur Arsène Sirois. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléances leLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles : Nathalie (Michel Delisle), Julie (Vincent Marcotte); ses petits-enfants : Gabriel, Roxanne, Laurence, Rafael. Il était le frère de : Jeannine, Clémentine (feu Marc Tremblay), Bruno (Eliana Emond), Gaétane (Aldé Morin), feu Thérèse (Paul-Henri Chouinard), feu Gilbert, feu Pierre-Paul (Pierrette Gagnon), feu Benoît, feu Emmanuel (Jocelyne Tremblay). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs : Joseph-Arthur Jean (Carmen Tremblay), Laurent Jean (Martine Guy), Pauline Jean (Fernand Croteau), Noel Boulianne (feu Lucille Jean), Lucille Tremblay (feu Louison Jean), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement de l'hôpital Chauveau, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6, tél. : 418-527-0075, sans frais: 1-877-527-0075, courriel :information@prqca.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.