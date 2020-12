PELLETIER, Denys



À son domicile, le 5 décembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Denys Pelletier, conjoint de madame Diane Lepire, fils de feu madame Imelda Thomassin et de feu monsieur Omer Pelletier.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, son fils Frédérick (Vicky Harvey); ses petites-filles adorées: Delphine, Éléanore et Marie-Phillipe. Il était le frère de: feu Marie-Claire (feu Raymond Clavet), feu Noëlla (feu Claude Barbeau), Charles-Omer (feu Louise Noreau), feu Roland (Michèle Cauchon), feu Raymond (Micheline Barbeau), Marcel (Louise Drolet), feu Pauline (feu Jean-Marc Cantin), Jocelyne (Jean-Guy Brulotte), Maurice (Huguette Proulx), feu André (Rita Lavoie), feu Réjeanne, Denise (Alain Fontaine) et feu Hélène (Benoît Roussin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. On tient à remercier le personnel du CLSC Jacques Cartier, principalement Nathalie Paquet et Dr Marie-Josée Mailloux, pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS) (Hôpital Chauveau), téléphone: 418 691-0766, site web: www.fondationfais.org.