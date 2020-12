FILTEAU, Gilbert



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 20 décembre 2020, à l'âge de 73 ans et 6 mois, est décédé M. Gilbert Filteau, fils de feu Roland Filteau et de Rose-Anna Lacasse et l'époux de Mme Murielle Demers. Il demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Annette (Jean-Philippe Vigneault), Julien (Anne-Marie Harvey), Amélie (Frédéric Aubin), ses petits-enfants : Laura-Philippe et Léa, Julianne, Arthur, Henri et Marisophie, Ophélie et Zachary, sa sœur et ses frères : Lucie, Lionel (Martin Godin), feu Daniel, Fernand (Jean Blier), Marc-Aurèle, ses beaux-frères et belles-sœurs : Louise, Clémence, Gilles (Nicole Fréchette), son filleul Martin Méthot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au complexele lundi 28 décembre de 19h à 22h et le mardi 29 décembre de 9h à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/