SAILLANT JACQUES, Angèle



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 11 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Angèle Jacques, épouse de feu monsieur Joseph Édouard Saillant en 1res noces et de feu monsieur Lorne Mc Guire en 2es noce. Elle était la fille de feu madame Evelina Dubois et de feu monsieur Ernest Jacques. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard et Louis Saillant; ses petits-enfants: Jean-Sebastien Gagnon (Isabelle Fleury) et Yan Lachance (Donna Snyder); ses arrière-petits-enfants: Malik Saillant, Loïc et Kiana Lachance; ses frères et soeurs tous décédés: Madeleine Falardeau (Henri Poulin), Roger Falardeau (Jeanne Pouliot), Yvonne Falardeau (Charles Bernier), Béatrice Lévesque (Hubert Cowley), Pierre Jacques; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Saillant ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du CHSLD de Saint Brigid's Home pour les bons soins prodigués.