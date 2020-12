LABRIE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 15 décembre 2020, est décédé subitement Dr Robert Labrie, époux de Nathalie Auclair. Il était le fils de feu Xavier Labrie et de feu Rose-Alma Dubois. Il demeurait à Berthier-sur-Mer.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Frédéric Labrie (Mélissa Bolduc), Maxime Labrie (Anik Barette) et Vincent Labrie (Julie Côté) et le fils de son épouse, Éric-Alexandre Coudry; ses petits-enfants : Ariane, Éloïse, Justin, Sara, Emma, Alexis et Xavier; ses frères : feu Fernand (Nicole Cantin), Marcel (Bruna Boilard), Eugène (Claire Légaré), Jean et sa sœur Cécile (Jules Goffinet) ainsi que de nombreux neveux, nièces, ami(e)s et collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou par un don au projet de la construction d'un dortoir pour les jeunes élèves au Népal par le site Gofundme, à la mémoire de Robert Labrie :https://gofund.me/ecf02a63.