MOISAN, Jean



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 12 décembre 2020, est décédé Monsieur Jean Moisan, à l'âge de 77 ans. Il était le fils de feu Monsieur Paul Moisan et de feu Dame Madeleine Létourneau. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses cousins et cousines : Claudette Létourneau (feu Roland Larant), Nicole Létourneau (Marcel Théberge), Pierre Létourneau (Francine Giguère) et Roger Létourneau (Marjolaine Bernatchez) ainsi que plusieurs autres parents et amis (es). Monsieur Moisan a été confié aux bons soins du :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 ou à Moisson Québec, 2909 Avenue Kepler, Québec, QC G1X 3V4. Pour rendre hommage à Monsieur Moisan, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com.