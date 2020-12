MERCIER FOURNIER, Thérèse



À l'Hôpital de Montmagny, le 12 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Thérèse Mercier, épouse de feu monsieur Arthur Fournier. Elle était la fille de feu dame Marie-Anna Gagné et de feu monsieur Adélard Mercier. Elle était originaire de Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Pierrette Fournier), Gaétan (Danielle Bissonnette), Charles (Renée-Claude Fortin), André (Martine Carrier) et Denise (Richard Langlois). Elle était aussi la mère de feu Claude (Pauline Lavoie); ses petits-enfants: Philippe (Patricia Bilodeau), Guillaume (Jessica St-Pierre) et Vincent Fournier; Karine Fournier (Joël Laboissonnière); Louis-Maxime Fournier (Mélanie Morin) et Marie-Pierre Fournier; Marie-Christine Boivin Fournier (Cory Carson); Catherine Fournier (Charles-Antoine Binette), Pier-Olivier (Marie-Eve Vigneault) et Antoine Fournier (Cassandra Thibault), Simon (Laurie Fortin) et Sophie Langlois (Jean-Julien Taillon); ses arrière-petits-enfants: Mathilda, Gabrielle et Léa, Arthur et Rose, Zac et Félix; Alice et Jean. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Hervé (feu Rose-Aimée Emond), feu Juliette (feu Jean-Noël Casault), feu Marcellin (feu Berthe Fournier), Wellie (Josette Robin), Rolande (Claude Gagné) et Clément (Paulette Richard); de la famille Fournier: feu Lomer (feu Lucille Bourbeau), feu Rita (feu Lauréat Caron), feu Roland (Madeleine Têtu), feu Jules (feu Patricia Caron), feu Roch (feu Yvonne Raymond), feu Thérèse (feu Philippe Bernier), feu Jeanne-D'Arc (feu Dominique Landry), feu Jean-Louis (Céline Fortin), feu Berthe (feu Marcellin Mercier), Louise (feu Jos Pelletier), Lucette (feu Luc Normand). Sont aussi affectés par son départ ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses cousins, ses cousines et ses amis(es). De sincères remerciements à Mme Sonia Morin de la résidence Les Quartiers A de L'Islet (Marie Fitzbach) et son personnel, aux Dre Myriam Dumais et Dre Andréanne Huot de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'à tout le personnel du département de la gériatrie pour leur accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele lundi 28 décembre 2020 de 12h à 14h pour toute personne désirant offrir ses condoléances et de 14h à 15h pour les membres de sa famille immédiate.