CADORET, Adrienne



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 14 décembre 2020, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédée madame Adrienne Cadoret, en premières noces de feu Ovila Careau et en deuxièmes noces de feu monsieur Joseph-Arthur Carrier, fille de feu madame Lydia Cantin et de feu monsieur Francis Cadoret. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Léopold Careau (Lise Paré), Émilienne Careau, Lise Careau, Pierre Careau (Josée Fournier); les enfants de la famille Carrier: Nicole, Claudette, Huguette, Louise, Francine, Madeleine; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa sœur Rose; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Careau et Carrier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (es). Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs.La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel Les Jardins Lebourgneuf, ainsi que le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession.