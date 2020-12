BOUFFARD, Lynda



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 19 décembre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Lynda Bouffard, fille de feu monsieur Valérien Bouffard et de feu madame Jacqueline Roy. Elle demeurait à Lévis, native de Sainte-Hénédine. Elle laisse dans le deuil ses filles : Jessie, Julie (Frédéric Garnaud) et leur père Jean Labrecque; ses petits-enfants : Aryann, Xavier et Maëlle; ses frères et sœurs : Gertrude (Hugues Côté), Jeannine (Daniel Labrecque), Lucie (Jean-Marc Giguère), Francine, Édouard (Lise Pagé), Réal (Louise Couture) et feu René; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité Belvédère du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec.https://www.societealzheimerdequebec.com/le samedi 26 décembre à compter de 9h.