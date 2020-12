BÉDARD, Gertrude Proulx



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 décembre 2020, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée madame Gertrude Proulx, épouse de feu monsieur Roger Bédard, fille de feu madame Adéla Lajeunesse et de feu monsieur Sylvio Proulx. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa soeur Cécile Proulx (Couturier); ainsi que ses neveux, nièces, parent et ami(e)s