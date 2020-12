RATTÉ, Lucienne



Au CHUL de Québec, le 15 décembre 2020, est décédée à l'âge de 96 ans, madame Lucienne Ratté, épouse de feu monsieur Jean-Charles Gingras. Elle était la fille de feu monsieur Ludger Ratté et de feu dame Yvonne Cantin. Elle demeurait à Québec et autrefois de St-Augustin-de-Desmaures.L'inhumation du corps se fera par la suite au cimetière de St-Augustin-de-Desmaures. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean Yves (Louise Perron), Rénald (Claire Duval), Rolande (Stéphane Plante), François et Monique; ses petits-enfants: Éric, Karine, Alexandra, Annabelle et Sébastien; ses arrière-petits-enfants: Emma, Édouard et Charles; sa sœur: Rita; ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Gingras et Ratté; ses neveux et ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/?FrmGroupUID=allLa famille tient à remercier le personnel de la Résidence Aviva ainsi que le personnel du CHUL au 2ième Sud-Ouest, pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.