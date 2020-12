À quoi ressemblera notre Noël 2020?

Il sera unique, c’est sûr. Unique, car pour tout un chacun, il ne sera sûrement pas comme tous les autres auparavant.

Unique, car Noël pour beaucoup d’entre nous, c’est une fête pour célébrer une naissance même si on fait mine de ne plus nous en souvenir, même si on n’en finit plus de cacher le Noël chrétien de notre enfance sous des tonnes de cadeaux jusqu’à nous en faire extirper la moindre des profondeurs, celle-là même qui serait susceptible de nous rendre nostalgiques de la perte de nos croyances d’enfant, si belles, si innocentes et si pures, qui nous apprenaient que, dans la nuit du premier Noël, un Sauveur était né!

Noël au temps de la grippe espagnole

Du temps de la grippe espagnole, les gens de mon pays, comment ont-ils vécu leur Noël de 1918?

La pandémie a beau avoir connu son pic en octobre 1918 au Québec, Noël n’en a pas été moins assombri cette année-là. « Beaucoup de gens étaient en deuil, les familles épargnées étaient rares », explique Monique T. Giroux, auteure et historienne du Centre-du-Québec, qui a beaucoup publié sur la grippe espagnole dans la région de Victoriaville.

Ça voulait dire pas de musique, pas de festivités, pas de réveillon avec un festin. Le deuil devait être observé pendant un an. » Les enfants avaient-ils des cadeaux? « En 1918, seuls les enfants de bourgeois avaient des cadeaux ; en campagne, ils avaient une orange et deux ou trois bonbons. » Les églises ont été fermées jusqu’au début de novembre. « Il n’y avait même pas de funérailles, les corbillards passaient devant l’église et le curé bénissait le cercueil de loin avec son goupillon. »

Un Noël plus lumineux

Et nous, qu’en sera-t-il de notre Noël de 2020? À quoi ressemblera-t-il ? Plus sombre que celui de nos arrière-grands-parents? À cela, je serais tenté de répondre « oui ». Et pourquoi me demanderez-vous? Je ne peux que répondre : « Comment pourrait-il en être autrement? »

Dans la nuit de Noël de nos ancêtres, n’y avait-il pas cette lumière en eux qu’aujourd’hui n’habitent plus nos coeurs, cette lumière qui faisait en sorte que l’insupportable devenait plus supportable, car porté par la lumière de la foi?

Peut-être que oui, finalement, notre Noël pourra être encore plus lumineux qu’il a été pour nos ancêtres, car il nous aura ouvert les yeux sur le fait que notre soif démesurée a toujours plus consommer d’énergie, de biens de toutes sortes, sans parler de la vitesse infernale qui rythmait nos vies; tout cela est maintenant sur une pause forcée. Peut-être que oui, finalement, cela nous permettra de dépasser notre autosuffisance arrogante, qui faisait en sorte que rien de fâcheux ou de désastreux ne pouvait freiner nos vaines ambitions, pour faire place à plus d’humilité et enfin pouvoir regarder davantage vers le ciel et sur ce que voyait aussi un Saint-Exupéry lorsqu’il affirmait que « l’essentiel est invisible pour les yeux. »

C’est du moins ce que je nous souhaite à tous et toutes.

Joyeux Noël!

Jacques Béland, retraité de l’enseignement (avec la collaboration de Louise Mercier)

Québec