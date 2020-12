CLOUTIER, Lison



Au CHSLD Saint-Brigid's Home à Québec, le 4 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Lison Cloutier. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Charles Cloutier et de feu dame Stella Duchesneau (feu Albert Robitaille). Elle demeurait à Loretteville.Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Claudia Dagnault (Patrick Tremblay) et leurs filles Alexa et Laurie, Mathieu Dagnault (Andréanne Livernoche-Garneau) et leurs enfants Édouard, Zachary, Florence, Élia et Clara, ses frères Claude Cloutier, Christian Robitaille et Stéphane Robitaille, ses sœurs feu Violette Robitaille, Clémence Robitaille, Pierrette Robitaille, Claudette Robitaille, Lise Robitaille, Louisette Robitaille, Jeanne Robitaille, Marguerite Robitaille, feu Marie-Rose Robitaille et feu Thérèse Robitaille, ainsi que ses nombreux beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société d'Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, 418-527-4294.