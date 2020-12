HOULE, Béatrice



À l'Hôpital Laval, le 25 mars 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Béatrice Houle, fille de feu Wilfrid Houle et de feu Maria Auger.Elle a demeuré à Québec, à son domicile, où elle a vécu jusqu'à ses derniers jours comme elle l'a toujours souhaité. Elle laisse dans le deuil son fils Michel Lacerte (Sonia Ferron), sa fille Gynet Lacerte, sa sœur Louise Lacourse, ses petites-filles Karine (Philippe Buzzetti), Claude et Renée Paradis, ainsi que ses arrière-petits-enfants Thomas Vincent, Gabrielle Vincent, et Charlotte Couillard. La famille tient à remercier les médecins et le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins qu'elle a reçus, ainsi que ses amies qu'elle laisse également dans le deuil Claudette Larouche et Hélène Capitaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ.