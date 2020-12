DUBÉ, Régis



À l'hôpital l'Enfant Jésus, le 16 décembre 2020 à l'âge de 74 ans, entouré des siens, est décédé M. Régis Dubé, époux de Colette Lessard, fils de feu Philias Dubé et de feu Aldéa Pelletier, il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants : Simon (Julie Dubé) et Julie; ses petits-enfants :Shari, Shana et Oxana; ainsi que son petit-fils : Alec; ses frères et sœurs : feu Réjean (feu Nicole Fortin), feu Raymond (feu Armande Pelletier), feu Réjeanne, feu Rose (Laurentien Pineault), feu Réal (Colette Vallée), feu Renaud, Bruno (feu Marielle Bélanger), Gérald (Monique Canuel), feu Francine , Richard (Ginette Gonthier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard : Jean-Claude (Agathe Beauchamp), feu Gérard (Lauraine Veilleux), Françoise (Paul Nicol), feu Gilles (Diane Lussier), feu Denis, Laurette (Patrick Bisson), André (Janine Lessard), Roger (Karyn Alix), Philippe (Marie Bouffard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Un merci tout spécial à l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg, à l'équipe d'oncologie, au Dr. Marcel Camiré (ORL) ainsi qu'à l'infirmière-pivot Marie-Ève Michaud de l'Hôpital l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, tél. 418-657-5334, www.fc.qc.ca.