DEBLOIS, Jean-Claude



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 20 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Claude Deblois, époux de dame Françoise Labrie. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 13h50.et de là au Columbarium F.X. Bouchard inc.Il laisse dans le deuil outre son épouse ; son fils Stéphane ; sa sœur et sa belle-sœur Denise, feu Jean-Paul (Lise Bolduc) ; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Labrie : Paulette, Denis et Francine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.