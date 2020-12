Des matières non désirées dans les centres de tri

La pandémie a généré un apport important de nouvelles matières, comme les masques jetables, dans les centres de tri de la province et la situation a causé bien des désagréments.

La consommation de masques jetables, de gants et de lingettes a littéralement explosé depuis le début de la crise sanitaire en mars.

Cette matière se retrouve souvent au recyclage et ce n’est pas sa place. Les centres de tri doivent retirer ces produits qui ne sont pas recyclables.

La tâche des employés est donc complexifiée.

Plusieurs appels à la sensibilisation ont été lancés depuis mars par des municipalités. Le message est entendu, bien qu’il reste du travail à faire.

«Aujourd’hui, je vous dirais que c’est beaucoup moins pire, a expliqué Stéphane Lavoie, directeur d’usine du Groupe Bouffard, à Mont-Joli. Les gens font plus attention. On voit une différence, mais on voit encore des gants.»

Les masques jetables ou les lingettes ne se recyclent pas. Ils peuvent aussi contaminer les autres matières.

«Il y a quand même des risques qui sont liés à ça, a ajouté M. Lavoie. Faut pas prendre la chance, mais non ce n’est pas une matière qui est récupérable.»

Plusieurs mesures ont été mises en place au centre de tri du Groupe Bouffard afin d'assurer la sécurité des employés depuis le début de la pandémie.