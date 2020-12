LAVALLÉE, Marguerite Bélanger



Au CHSLD de St-Anselme, le 18 décembre 2020 à l'âge de 91 ans, est décédée madame Marguerite Bélanger, épouse de feu Albert Lavallée. Elle était la fille de feu Albertine Morin et de feu Armand Bélanger. Elle demeurait à Sainte-Claire.La famille accueillera parents et amis aulundi le 28 décembre 2020 de 14h à 16h et de 19h à 20h30 et mardi le 29 décembre de 9h30 à 10h30,et de là au cimetière paroissial.Elle est allée rejoindre son époux Albert. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rolande (Gaétan Mercier), Jacques (Francine Deblois), Bernard (Nicole Ferland), Lucie, Jacinthe, Andrée et Brigitte (Armand Leclerc). Ses petits-enfants: Julie (Frédéric) et Jean-Denis Mercier (Marie-Hélène), Marie-Claude (Francis), Véronique (Éric) et Étienne Lavallée (Isabelle), France (André), Serge (Marie-Rose) et Patricia Lavallée (Stéphane), Jonathan (Julie) et Jérôme Métivier (Sophie), Marie-Christine (Antony) et Laurence Leclerc (Vincent) ainsi que ses 30 arrières petits-enfants. Elle était la sœur de: J. Aimé (Pauline Carrier), feu Maurice, feu Gérard (Rollande Blais), feu Monique (feu Roger Nolet), feu Louis-Philippe (feu Rolande Fortin), Julien (feu Mariette Blais), Gertrude (Léon Fortier), Marthe (Hyacinthe Fortier), feu Marie-Claire, Paul-Eugène (Laurence Bilodeau), Jean-Guy (Danielle Desrochers), Hervé (Françoise Morin), Hélène, Colette (feu Florian Couture), Jacques (Andrée Morissette) et de feu Armand (Nicole Delorme). Elle était la belle-sœur de : feu Frère Jean-Charles CSV, feu Madeleine, feu Père Clément CSSR, feu Alexandre (feu Clémence Roy), Jacqueline, Sr Gemma NDPS, feu Frère Louis-Claude FM, feu Marcel (Yvonne Dion), feu Cécile (Maurice Lavallée), feu Gérard (Rita Dutil), feu Jeanne-D 'Arc, feu Sr Françoise NDPS et feu Pauline (Réjean Pelletier). Sont aussi touchés par son décès, ses nombreux filleul(le)s, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des résidences pour les excellents soins prodigués : Manoir de la Rive-Claire, Pavillon Léa-Rose, CHSLD St-Raphaël et St-Anselme ainsi que le CLSC. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse 80, boul. Bégin Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0 ou à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté de Sainte-Claire), 134, rue Principale, Sainte-Claire, Qc, G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction: