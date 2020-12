BARON, Maurice



Aux soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement, le 19 décembre 2020, est décédé, à l'âge de 85 ans, Maurice Baron, époux de Yolande Paradis. Il était le fils d'Antonio Baron et de Juliette Boucher. Il demeurait à Saint-Agapit. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants et ses petits-enfants : Mario et sa fille Noémie (Pier-Luc Bernier), Jocelyne (Michel Couture) et leur fille Mélina, Marthe (Jacques Fillion) et leurs filles Elsa (Frédéric L.-Pagé) et Corinne (Nelson Bergeron) ainsi que Nathalie (Olivier Neau) et leurs fils Maxime et Baptiste; ses arrière-petits-enfants : Théo et Alice Pagé, dont il était très fier. Ses frères : Gérard (feu Cécile Laroche) et Roland (Hélène Lacasse). Ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis : feu Raymond, Réal (feu Louise Desrochers, Monique Michaud), Gisèle (Roger Nadon), Aline (Benoit Garneau), André (Nicole Gagnon), Camil (Danielle Bouchard) et Jean-Guy (Lise Huot), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre ses frères et sa sœur : Georges, Marguerite (sœur du Bon-Pasteur de Québec) et Richard. La famille tient à remercier Marie-Ève Bernard et l'équipe du CLSC de Laurier-Station pour leur présence et leurs bons soins. Toujours positif, il est parvenu à avoir une vie active malgré le diabète avec lequel il a vécu pendant plus de 68 ans grâce à une discipline exemplaire. Bien connu à St-Agapit, Maurice a opéré sa station-service, qu'il avait bâtie avec son père, pendant plus de 25 ans. Par la suite, il s'est consacré à l'aménagement de sa terre à bois et il a également parcouru les quatre coins de la province en motoneige. Il a aussi œuvré auprès de plusieurs organismes à titre de bénévole. Notre père restera pour nous une grande source d'inspiration par sa joie de vivre, sa résilience et ses nombreuses réalisations tant au niveau personnel que professionnel. Un père, grand-père et arrière-grand-père attentionné!