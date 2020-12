HOULE, Denise Crevier



À l'I.U.C.P.Q., le 17 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Denise Crevier, épouse de feu monsieur Christian Houle. Elle était la fille de feu dame Alice Crichley et feu monsieur Henri Crevier. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Christine, Guylaine (Jean-Claude Debroux), Manon, Maud (Michel Giguère) et Marie-Josée (Sylvain Boilard); ses petits-enfants : Jean-Michel, Maxime, Catherine, Stéphanie, Vanessa, Olivier, Samuel et Alexis; ses sœurs : Michèle et Sylvie; sa belle-sœur Line Houle, ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q., département des soins palliatifs, la clinique d'insuffisance rénale, celui du CSLC de Montcalm, sans oublier le personnel du Manoir de l'Ormière et son médecin de famille le Docteur Guy April pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein (section Québec), 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7, tél. : (418) 683-1449.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Lépine Cloutier Athos.