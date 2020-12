PARÉ, Charles-Aimé



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Charles-Aimé Paré, époux de feu Rose-Aline Rhéaume. Il était le fils de feu Georges-Émile Paré et de feu Germaine Beaulieu. Il demeurait à Québec.le lundi 28 décembre 2020, de 14h à 17h et de 19h à 21h le mardi 29 décembre 2020, de 9h à 10h30.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance.Il laisse dans le deuil ses enfants : Marc, feu Jean, feu Marie, Claude (Lucie Hodgson); ses petits-enfants : Guillaume, Catherine, Élizabeth (Thomas Mills) et Geneviève (Emmanuel Ruella) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Mélodie, Louis-Philippe, Simone, Éloi et Émilia. Il était le frère de : feu Raymond (Aline Noël), feu Gilberte (Armand Jinchereau), Guy (en 1ères noces feu Yolande Morency, Jocelyne Poirier), Jeannette (feu Jacques Jinchereau), feu Léandre (Claire Laroche), Pauline (feu Rénald Collin), feu Oscar (Hélène Linteau), Monique (feu Marcel Roberge), Lucille (Yvan Dufour), feu Jean-Yves (Laurette Fournier) et Richard (Diane Blais) il était le beau-frère (famille Rhéaume) : feu Jean-Charles (Rachel Tremblay), feu Yolande (feu Maurice Pouliot), feu Réjeanne (feu Robert Lacombe), Léandre (Louise Lachance), Lucille (Jean-Paul Coulombe), Denis (Claudette Melançon), Jocelyn (Denise Bélisle). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. Nous tenons à remercier le personnel de la résidence pour aînés La Roseraie de Sainte-Foy, ainsi que celui de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur de Québec et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.