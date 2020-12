[EN DIRECT JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie depuis plusieurs mois.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 78 822 167

Décès: 1 732 961

CANADA

Cas: 528 355, 183 523 au Québec

Décès: 14 597, 7867 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU JEUDI 24 DÉCEMBRE

8h15 | Le Chili et le Costa Rica vont commencer jeudi leur campagne de vaccination contre le Covid-19, quelques heures à peine après avoir reçu les premières doses du vaccin.

Une cargaison de 10 000 doses du vaccin de Pfizer/BioNTech est arrivée jeudi par avion à l’aéroport de Santiago, capitale du Chili, où la vaccination de soignants prioritaires de quatre régions doit débuter le même jour. Le pays a réservé 30 millions de doses de trois vaccins différents contre le COVID-19.

Le Costa-Rica a reçu pour sa part ses premières doses du vaccin Pfizer/BioNTech tard mercredi.

8h10 | Le vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer et BioNTech «peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus», «du fait de son efficacité et de son profil de tolérance satisfaisant», a estimé jeudi la Haute autorité de santé (HAS) en France.

7h00 | Déception, tristesse et inquiétude... c’est ce qui reflétait l’état d’esprit des Québécois à l’approche des Fêtes, des sentiments légitimes vu la pandémie, disent des experts.

Photo Adobe Stock

7h00 | Après avoir joint leurs voix pour appeler les Québécois à éviter les partys et à respecter les règles sanitaires en place pendant le temps des Fêtes, les chefs des différents partis politiques représentés à l’Assemblée nationale se sont retirés dans leurs terres pour ce réveillon inhabituel. Voici comment ils entendent célébrer, tout en composant avec le contexte particulier de la pandémie.

7h00 | S’il ne fait aucun doute que 2020 aura été épouvantable pour l’industrie du détail, les prochaines semaines permettront de voir à quel point.

Photo d’archives, Chantal Poirier

7h00 | Il semble que la Fédération de hockey sur glace (FIHG) et Hockey Canada aient remporté leur pari de tenir le Championnat mondial de hockey junior à huis clos, en pleine pandémie. Mais ça ne s’est pas fait sans embûches.

Photo d'archives, Agence QMI

6h50 | Le Koweït a lancé jeudi une campagne de vaccination contre la COVID-19 après avoir réceptionné des doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech, comme ont déjà commencé à le faire plusieurs de ses voisins.

6h05 | Le président français Emmanuel Macron, qui avait été testé positif à la COVID-19 le 17 décembre, «ne présente plus à ce jour de symptôme» et son isolement de sept jours peut donc s'arrêter, a indiqué jeudi un communiqué de l'Élysée.