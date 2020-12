Encore des cartes...

Je ne m’en plains pas, bien au contraire. Voici d’autres cartes de Noël reçues dernièrement. Merci à Hélène Lemieux de GCS Développement Immobilier; Linda Tremblay du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ); l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec; Hélène Lemieux de GCS Développement Immobilier; le seul et unique Jerry Duplain, archiviste du club de golf Royal Québec; l’honorable Steven Blaney, député de Bellechasse–Les Etchemins–Lévis; Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles; Lise Boulanger (ma meilleure) du Rassemblement estival des aînés de Charlesbourg et Hélène Brousseau, retraitée de chez IGA. Par ailleurs, j’en profite pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Évidemment, il sera très différent cette année, mais ce ne sera que partie remise. Je vous retrouve le lundi 28 décembre dans cette page.

Bonne fête, Michel

Photo courtoisie

Laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à Michel Montminy (photo), président-directeur général de CMATV, animateur de l'émission Bonjour Côte-du-Sud, et journaliste à l’occasion. Michel, né le 24 décembre 1955 (il a donc 65 ans aujourd’hui) est en ondes tous les matins de la semaine de 8h à 9h30 avec son émission diffusée sur le site internet cmatv.ca et sur Cogeco Câble Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Michel a aussi fait les belles heures des stations de radio CKBM et CFEL FM de Montmagny pendant plusieurs années. Pour revenir à CMATV, média d'information ayant pignon sur rue à Montmagny, on y présente les informations régionales de la Côte-du-Sud, ainsi que des nouvelles nationales et internationales.

Un autre beau chèque

Photo courtoisie

Les employés, partenaires et fournisseurs du Chantier Davie de Lévis étaient très heureux de remettre un chèque de 103 312$ au Comptoir Le Grenier de Lévis afin de soutenir leurs différents services d’aide alimentaire pour les familles défavorisées de la Rive-Sud de Québec. Sur la photo, de gauche à droite: René Bégin, président de la Caisse Desjardins de Lévis; Lindsey Kettel, vice-présidente exécutive de Chantier Davie; Stephen O'Brien, chef des opérations et directeur général de Chantier Davie; Yvon Gosselin, président du Comptoir Le Grenier; Caroline La Fontaine, directrice du Comptoir Le Grenier et Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Donner au suivant

Photo courtoisie

À l’approche de Noël et du temps des Fêtes, l’équipe de Mr. Muffler de Lévis a eu une pensée toute particulière pour les enfants défavorisés de son milieu. Reconnaissant envers la fidélité de sa clientèle, Patrick Courcy, propriétaire de Mr. Muffler de Lévis, a décidé de donner au suivant en remettant un chèque de 2000$ au Centre de pédiatrie sociale de Lévis, dont la mission est d’accueillir et d’accompagner les enfants issus d’un milieu vulnérable afin de favoriser leur développement optimal, leur santé physique ainsi que leur bien-être dans le respect de leurs droits fondamentaux. Sur la photo, Maude Julien, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, en compagnie de Patrick Courcy, propriétaire de Mr. Mufler de Lévis.

Anniversaires

Photo courtoisie

Dave Morissette (photo), joueur de hockey (1998-2000: Canadiens), animateur à TVA sports, 49 ans... Ryan Seacrest, animateur américain (radio-télé), 46 ans... Ricky Martin, chanteur et acteur, portoricain naturalisé espagnol, 49 ans... Diane Tell, chanteuse québécoise, 61 ans... Hamid Karzaï, ex-président de l’Afghanistan, 63 ans... Louis-Paul Allard, avocat, animateur radio et télévision, 75 ans... Daniel Johnson fils, homme politique, chef du Parti libéral du Québec (1994-98), premier ministre (1994), 76 ans... Mary Higgins Clark, auteure américaine de romans policiers, 93 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 24 décembre 2019: Kelly Fraser (photo), 26 ans, Inuk canadienne, chanteuse et compositrice pop... 2018: Guy Bacon, 82 ans, député libéral de Trois-Rivières de 1970 à 1976... 2017: André Di Cesare 70 ans, acteur important de la scène musicale dans les années 1980 et 1990... 2017: Heather Menzies, 68 ans, une actrice canado-américaine (La mélodie du bonheur) ... 2015: George Clayton Johnson, 86 ans écrivain américain... 2013: Frédéric Back, 89 ans, artiste, illustrateur et cinéaste canadien... 2012: Jack Klugman, 90 ans, acteur américain... 2012: Brad Corbett, 75 ans, ex-propriétaire des Rangers du Texas (LAB)... 2006: Réjean Gignac, 52 ans, ex-conseiller à la Ville de Québec et sa fille unique Stéphanie... 2004: Pierre Lorrain, 62 ans, homme politique québécois... 2000: Nick Massi, 73 ans, chanteur et arrangeur des 4 Seasons... 1997: Pierre Péladeau, 72 ans, président de Québecor.