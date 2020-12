Favoriser les livres d’ici

En plus de faire partie de l’équipe du Bye bye 2020, qui sera diffusé sur ICI Télé le 31 décembre, la comédienne Guylaine Tremblay va aussi être l’une des amies de La Tour, qui sera de retour à TVA dès le 4 janvier. Entre-temps, on peut découvrir tous les livres qu’elle a aimés.

En 2020, quelles ont été vos plus belles découvertes littéraires ?

Cœur vintage, un petit livre de mon amie Émilie Bibeau, qui m’a enchantée. C’est une chronique très intime sur sa vie à elle, sur comment son cœur se comporte. Mais ce qui est formidable, c’est qu’elle cite beaucoup d’auteurs qui l’ont aidée à traverser la vie. C’est donc un livre sur le réconfort que peuvent nous apporter les mots des autres. Ça a d’abord été un spectacle et maintenant, c’est un livre !

Il y a aussi eu Ta mort à moi, de David Goudreault, qui nous permet de suivre le parcours incroyable d’une jeune fille à part, et L’enfant mascara de Simon Boulerice. Je crois qu’il s’est inspiré de faits réels pour écrire ce livre qui parle de la différence de façon hyper touchante en racontant l’histoire d’un enfant transgenre. Je pensais vraiment aux ados quand j’ai lu ce livre-là, et ça serait important qu’ils le lisent.

Et avec quel livre comptez-vous commencer l’année 2021 ?

Je l’ai acheté dernièrement, mais je n’ai pas encore eu le temps de le lire à cause du Bye bye. Il s’agit de la biographie de Pauline Marois – Au-delà du pouvoir, d’Élyse-Andrée Héroux. Pauline Marois est une femme fascinante avec un destin fascinant. J’ai très hâte de lire ça.

Vous est-il déjà arrivé de dire bye bye à un livre sans l’avoir lu jusqu’au bout ?

Oui, ça m’est arrivé. Moi, j’aime beaucoup Yves Saint Laurent. Je suis fascinée par ce personnage-là. Il y a quelques années, j’ai donc lu une biographie sur lui et je n’ai pas pu la terminer. L’auteur de cette bio, dont je ne me rappelle plus le titre parce que je ne l’ai pas gardée, voulait se rendre plus intéressant qu’Yves Saint Laurent, et c’était fioriture après fioriture, voyez comme j’écris bien. Ça, pour moi, c’est insupportable. Ça correspond à tout ce que je déteste quand je lis la biographie de quelqu’un.

Quel roman reliriez-vous avec plaisir ?

Les cerfs-volants, de Romain Gary. C’est un livre qui m’a littéralement trans-portée. Mais comme je l’ai lu il y a longtemps, je le relirais avec plaisir.

Quels sont les romans qui, jusqu’à présent, vous ont le plus longtemps hantée ?

Je dirais tous les romans de Michel Tremblay, et en particulier La grosse femme d’à côté est enceinte et Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges. Ces romans, ils m’ont amenée à être comédienne !

Un autre livre qui m’a beaucoup marquée, c’est La femme rompue, de Simone de Beauvoir. Ça raconte l’histoire d’une femme proche de la cinquantaine qui a été trompée et abandonnée par son mari. J’avais 23 ou 24 ans quand j’ai lu ce livre et je me rappelle avoir éclaté en sanglots. L’acuité des mots de Simone de Beauvoir m’a permis de ressentir exactement ce que cette femme ressentait.

Est-ce qu’il y en a un que vous conseilleriez vraiment à tout le monde de lire ?

N’essuie jamais de larmes sans gants, de Jonas Gardell. Elle m’a bouleversée, cette histoire de jeunes hommes qui meurent les uns après les autres du sida au moment où la maladie commençait à peine à être connue. C’est triste, mais c’est également une grande histoire d’amour et d’amitié.

Vous vous rappelez le dernier livre qui a réussi à vous émouvoir jusqu’aux larmes ?

Oui, et c’est Le fleuve, de Sylvie Drapeau, qui est une grande comédienne et aussi une auteure formidable. J’ai lu tous ses romans et je les conseille tous. Mais dans Le fleuve, on la voit à cinq ans sur la Côte-Nord, racontant un drame terrible : la noyade de son grand frère. Cette tragédie va évidemment transformer sa famille et Sylvie Drapeau va dire comment, avec une écriture qui est tellement belle.

Avec quel écrivain aimeriez-vous ou auriez-vous aimé aller boire un café ?

J’aimerais bien aller boire un café avec David Goudreault parce qu’il est travailleur social et que moi, j’ai étudié en éducation spécialisée avant d’entrer au conservatoire. Il me semble qu’on aurait des choses à se dire et qu’on pourrait avoir une conversation intéressante ! Et si je pouvais ressusciter un écrivain, ça serait Romain Gary. Avec la vie qu’il a eue, je dirais qu’il est lui-même un personnage de roman !