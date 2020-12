LORTIE, Roger



À Québec, le 17 décembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Roger Lortie, époux de madame Marielle Brousseau. Il était le fils de feu monsieur Émile Lortie et de feu madame Gérardine Boutet. Il demeurait à Québec (arr. Beauport)Monsieur Lortie laisse dans le deuil son épouse madame Marielle Brousseau ; ses enfants : Michel (Doris Rainville), Diane (André Carbonneau), feu Ginette (Line Vézina), Marie (Gervais Bélanger), Linda (Claude Samson) et Jean (Johanne Claveau) ; ses petits-enfants : Stéphane (Mylène Giroux), Sylvain, Mario (Mélanie Robitaille), Nancy (Raphaël Guay), Nicolas (Julie Hétu), Annie (Frédéric Moisan), Karine (Jean-Simon Légaré), Benoît, Mathieu, Julie (Éric Latouche), Marie-Ève (André Simard), Sarah-Maude et Jean-Philippe ; ses 19 arrière-petits-enfants ; sa sœur Antoinette (feu Raymond Lafrance) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Rita, feu Sœur Germaine, feu Raymond (Dolorès Rosa), feu Paul-Émile (feu Yvette Gamache) et feu Lucie (feu Raymond Langlois). Un remerciement tout spécial au personnel dévoué du Concorde pour leur présence et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'organisme communautaire Laura Lémerveil au site suivant :https://lauralemerveil.com/dons/La direction des funéraillessera confiée à la maison