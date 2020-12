Grosse acquisition pour les Nationals

Les Nationals de Washington ont obtenu jeudi le joueur de premier but Josh Bell des Pirates de Pittsburgh, cédant en retour deux espoirs, soit les lanceurs droitiers Eddy Yean et Wil Crowe.

Bell a été invité au match des étoiles en 2019, année au cours de laquelle il a totalisé 37 circuits et 116 points produits, tout en conservant une moyenne au bâton de ,277. La dernière campagne a été toutefois plus difficile pour lui, étant limité à 57 matchs. Il a alors frappé pour seulement ,226, cognant huit longues balles et faisant marquer 22 points.

L’athlète de 28 ans gagnera 6 millions $ en 2021 et sera admissible à l’arbitrage salarial à la fin de la saison.

Pour leur part, Yean et Crowe étaient respectivement les troisième et sixième meilleurs espoirs du réseau de filiales des Nationals, d’après le site MLB.com.