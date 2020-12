Depuis le mois de mars, il est plutôt rare de pouvoir lire les opinions de nos adolescents à propos des mesures mises en place en lien avec la COVID-19.

Je voulais savoir ce que mes élèves de l’an dernier avaient à dire à ce propos. Comme ils sont maintenant en 4e secondaire, j’ai demandé à mes collègues s’ils pouvaient leur offrir l’occasion de s’exprimer. Merci aux enseignants engagés dans ce projet: Valérie, Marie-Naëlle et Michel.

Cette semaine, je vous invite à lire mes quatre publications. À la suite d’un travail d’écriture en français, en collaboration avec les cours d’éthique et d’histoire, nos élèves de 4e secondaire ont produit des textes d’opinion afin de répondre à la question suivante:

En ces temps de pandémie, juges-tu important de te conformer aux mesures mises en place? Pourquoi?

Afin de conclure ma série, je vous propose aujourd’hui mon texte coup de cœur, celui de Mathias.

Bonne lecture!

Mathias

Premièrement, laissez-moi vous dire que cette question est un piège. Je crois qu’il est plus facile d'acquiescer à la question, mais j’ose y aller par la négative. Je ne trouve pas qu’il est important de me conformer, car la COVID est seulement dangereuse pour les personnes âgées. Les mesures sont seulement là pour elles. C’est égoïste de ma part, mais c’est vrai. En effet, 91% des personnes décédées à cause de la COVID avaient 70 ans et plus, et 0% avaient entre 0 et 19 ans. Les risques que je meure de ce virus sont donc très faibles. De plus, si je ne suis pas en contact avec des septuagénaires, je ne mets personne en danger. Je suis aussi d’avis que ma mamie augmente plus ses risques de contracter la COVID en allant feuilleter des romans au Costco que moi en allant faire un entraînement de course en plein air avec une dizaine d’amis. Il y a donc peu de chances que je mette la vie de quelqu’un en jeu. En bref, je me conforme, MAIS je ne trouve pas ça important.

Deuxièmement, toutes les mesures et interdictions briment la santé des jeunes. Certaines mesures contre la COVID-19 empêchent les jeunes de faire du sport, autant au niveau compétitif que récréatif. En effet, même s’il n’y a seulement eu que 60 cas dans les 65 fédérations sportives du Québec cet été et que le sport apporte des bienfaits, tous les établissements sportifs sont fermés et les activités organisées ne sont pas permises. Donc, les personnes qui pratiquent un sport d’équipe ou un sport qui se pratique dans un milieu intérieur spécifique se retrouvent démunies. Ainsi, beaucoup de jeunes doivent diminuer leurs entraînements, ce qui cause la limitation de performance et la perte de motivation.

Juste au Québec, plus de 100 000 jeunes ont été forcés d'abandonner la pratique de leur sport depuis le mois de mars. C’est catastrophique! Seulement 4 adolescents sur 10 atteignaient le niveau d’activité recommandé par le gouvernement en 2014. La zone rouge et ses interdictions viennent donc diminuer le taux déjà bas d’adolescents actifs. Il m'apparaît donc qu’il y a une conséquence néfaste sur la santé des jeunes s’ils se conforment. Bref, je me conforme, MAIS ma santé est en jeu.

Troisièmement, je prône la responsabilité individuelle et collective, ainsi que la justice en ces temps de pandémie. En effet, si tout le monde était responsable et faisait attention, beaucoup de mesures seraient allégées, mais ce n’est pas le cas. Presque chaque semaine, les policiers doivent intervenir, car il y a un party clandestin et, la majorité du temps, ce sont ces événements qui alourdissent le bilan. Il y a donc une forme d’injustice. En effet, pourquoi devrais-je trouver importantes les mesures mises en place à cause de l’irresponsabilité des autres? De plus, je perçois les mesures comme une injustice parce que nos dirigeants ne gèrent pas en réfléchissant aux impacts de leurs décisions. Par exemple, comme mentionné ci-haut, l’impact des restrictions sur les sports a des conséquences graves sur la santé et le bien-être des jeunes. En conclusion, je me conforme, MAIS c’est injuste.

Quatrièmement, je trouve que mon adolescence est brimée. Je ne peux pas voir mes amis, faire les sports que je veux et faire des activités où le risque de respirer sur quelqu’un est plus que faible. Depuis le début de l’année, ma vie se résume à rester à la maison devant mon écran et mettre mon masque pour passer la journée dans ma classe le lendemain. Dans mon temps libre, j’ai la chance d’avoir le choix entre aller m’entraîner seul lorsque je suis motivé ou faire d’autres activités sédentaires chez moi. Tout cela se fait sans que je ne puisse voir mes grands-parents, qui sont les seules personnes à risque que je côtoierais habituellement. Donc, je dois me priver de faire les activités que j’aime et qui me gardent équilibré avec mes amis pour ne pas mettre en danger les personnes que je ne peux pas côtoyer. Je ne peux pas aller nager dans une piscine surchlorée dans laquelle le seul risque que je cours est celui d’attraper une verrue plantaire. Probablement que mon texte vous semble égoïste, mais laissez-moi vous divertir avec ce fait vécu: mon père est producteur agricole. Il n’a jamais laissé un travailleur passer d’un champ potentiellement contaminé à un champ «sain». Les directeurs des CHSLD et le gouvernement ne pouvaient pas penser à la même chose pour les aînés? Je vous laisse, j’ai un TEAMS pour mon entraînement de ski de fond. Je me conforme, MAIS tout ça me semble incohérent.