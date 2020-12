«Je ne regrette rien» – Benoît Gagnon

L’hiver dernier, c’est en toute intimité que Benoît Gagnon et Jenna Shapiro mettaient un terme à leur relation amoureuse. Devenu père célibataire depuis, l’animateur veille sur ses trois enfants avec le même dévouement. Mathieu a quitté la maison, mais Sophie, 17 ans, et Charles, 5 ans, partagent leur temps entre leur père et leur mère respective. Trois réalités différentes, mais un amour paternel plus fort que tout.

Benoît, la radio occupe-t-elle toujours beaucoup de ton temps?

Je suis en ondes six jours sur sept à Rouge FM. Du lundi au jeudi, je suis aux côtés de Marie-Lyne Joncas à L’heure du lunch et, les vendredis et samedis, j’anime Le party du 4 à 7, l’une des émissions les plus populaires à Rouge. Cette année, à Rouge, je suis celui qui est le plus souvent en ondes et à travers toutes les stations. C’est une marque de confiance et un privilège que j’apprécie. J’ai 30 ans de métier. Pouvoir encore faire ce que j’aime et avoir la confiance du public, je trouve ça extraordinaire. Quand j’entre en ondes, j’ai encore des papillons dans le ventre!

Puisque c’est une cause qui te tient à cœur, étais-tu encore du 24h Tremblant cette année?

Oui, et c’était la 20e édition. L’année dernière, j’ai relevé le défi avec Sophie. Nous avons été le premier duo père-fille de l’histoire du 24h. J’étais très fier de ça! Cette année, avec la COVID, les gens ont pu y participer de manière personnelle avec leur club de marche, de course, etc. Actuellement, les fondations ont terriblement besoin de nous. Je travaille aussi avec le Club des petits déjeuners. Les enfants qui déjeunent généralement à l’école n’ont pas toujours la possibilité de le faire à la maison. Ils sont dans des situations difficiles. Pour le 24h, il était possible de participer ou de faire un don en ligne. Tous les dons sont importants. [Les participants ont amassé plus de 2 M$ cette année.]

Comment as-tu vécu les derniers mois?

Comme tout le monde, je vis cette pandémie avec son lot de stress. J’ai vu ma mère une seule fois depuis janvier dernier. Elle a 75 ans et elle vit à Québec. Les derniers mois ont été exigeants, mais de manière générale, je suis assez résilient. J’essaie de trouver du positif dans tout. L’un de mes objectifs quotidiens, c’est de me lever de bonne humeur et de me coucher de bonne humeur. Même s’il y a un conflit ou une friction, j’essaie de désamorcer.

Comment tes enfants se sont-ils adaptés à la situation?

J’ai essayé d’organiser des moments agréables avec les enfants à la maison. Cet été, nous avons beaucoup profité de la piscine. Comme père de famille, j’essaie d’être là pour mes trois enfants, qui ont des réalités différentes. Charles a 5 ans. Pour lui, chaque matin est le plus beau jour de sa vie. Sophie est au cégep à distance, elle étudie en anglais. Je la trouve bonne de rester motivée. Elle a été recrutée comme quart-arrière de son équipe de flag football. Les filles se sont entraînées fort, ont joué un match, puis on a mis un terme au programme à cause de la pandémie. Mathieu est en appartement. Il travaille pour le groupe Europea. Je vis sur la Rive-Sud, mon fils vit à Montréal. Comme père, je m’assure qu’il ne manque de rien. Il vient à la maison de temps en temps. Il doit garder le contact avec sa sœur, son petit frère et moi. C’est beaucoup d’organisation. Je vis cette nouvelle réalité de père célibataire. Je suis responsable de trois enfants.

On comprend pourquoi tu affirmes être résilient...

Pourtant, j’ai mangé plusieurs claques sur la gueule dans la vie. J’ai mis les genoux par terre. J’ai vécu des stress financiers, des moments d’angoisse. Je me trouve bon de gérer cette situation comme je le fais, mais je suis conscient que bien des gens ont de la difficulté face à cette situation qui génère de l’anxiété.

As-tu plus de temps que jamais pour tes enfants?

Oui, nous passons du temps de qualité ensemble. Sophie fait ses choses, je fais les miennes, nous nous retrouvons à l’heure du souper. Le confinement est agréable, mais nous nous respectons à travers tout ça. Je suis heureux quand Sophie est à la maison. Je suis heureux quand Charles est à la maison. Mon clan, c’est important. Je suis un gars de famille. Nous sommes toujours heureux d’être ensemble. Je veux que tout le monde soit bien.

Comment les enfants se partagent-ils entre leurs parents?

À 17 ans, Sophie arrive quand elle veut et repart quand elle veut. Quand elle vient, elle reste deux ou trois semaines, alors quand elle n’est pas là, je trouve ça long! (rires) Je veux que mes enfants soient heureux, qu’ils puissent aller et venir comme ils l’entendent. Avec Charles, c’est autre chose. Lundi et mardi, il est toujours avec moi; mercredi et jeudi, il est toujours avec Jenna, et une semaine sur deux, il est avec moi les vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça se passe super bien. Charles, c’est un Gagnon, il est de bonne humeur le matin, le midi et le soir! Il aime passer du temps avec nous, jouer, parler avec nous. Sophie passe du temps de qualité avec lui.

Quel cadeau pour cet enfant d’avoir un grand frère et une grande sœur!

Il ne le réalise pas encore, mais c’est vrai. Sophie, c’est comme une rock star pour Charles! Quand elle est là, il n’a d’yeux que pour elle. C’est très cool. Parfois, cet été, j’étais seul avec mes trois enfants et je les regardais interagir. Je trouvais ça extraordinaire! Je suis vraiment privilégié de les avoir dans ma vie...

Comment vis-tu ta séparation d’avec Jenna, une nouvelle qui est sortie récemment?

C’est une vieille nouvelle... (sourire) Jenna et moi ne sommes plus ensemble depuis très longtemps. Nous nous sommes laissés, puis j’ai pris le téléphone et je lui ai proposé que nous nous donnions une deuxième chance. Nous avons décidé d’essayer de nouveau. Certaines choses n’avaient pas changé et ne marchaient pas. Nous nous sommes rendu compte que nous ne sommes pas à la même place. Ce n’est pas tant la différence d’âge que le vécu. Parfois, à 30 ans, on a vécu deux vies et à 50, certains sont passés à côté de la leur. J’ai envie de vivre et d’expérimenter certaines choses. Jenna n’était pas rendue là dans son cheminement. La meilleure chose que nous pouvions faire, c’était de nous laisser de l’espace pour pouvoir grandir et vivre séparément.

Vous aviez besoin de vérifier si ça pouvait marcher encore?

Oui, et nous avons bien fait de vérifier. Je crois que la vie amoureuse et familiale a besoin de cette vérification. Nous l’avons faite. Nous ne sommes plus ensemble depuis l’hiver dernier, avant le début de la pandémie. Jenna a quand même habité à la maison. Je ne voulais pas qu’elle parte sans être bien installée, heureuse, contente de son nouveau chez elle. Elle a passé une bonne partie de l’été avec nous, puis elle est partie. Elle habite dans un grand «appart» avec sa sœur et elle est heureuse. Savoir qu’elle est bien fait en sorte que je le suis aussi.

Après tout, c’est la maman de ton fils...

Effectivement, et c’est une femme que j’aime encore énormément, mais nous ne pouvons plus vivre ensemble. Nous sommes de bons parents et nous faisons une super équipe pour Charles. Je vais avoir 50 ans en juillet prochain. Dans ma tête, je ne les ai pas, mais je suis fier du bagage d’expérience qui est le mien et qui me sert. Je ne regrette rien. C’est mon histoire. Je l’ai créée, je l’ai vécue. Ai-je fait des gaffes? Oui, mais ça fait en sorte que je suis une meilleure version de moi-même qu’il y a 5, 10 ou 15 ans. J’ai appris et je suis reconnaissant. Je suis aussi excité à l’idée de vivre les 50 prochaines années.

Comme célibataire, comment entrevois-tu la suite des choses?

Je sais très bien ce que je veux et ce que je ne veux plus. À 50 ans, je ne veux pas recommencer deux ou trois histoires... J’ai eu deux femmes dans ma vie, Sonia et Jenna, avec lesquelles j’ai passé la moitié de ma vie. C’est précieux. J’aimerais n’avoir qu’une seule amoureuse pour la suite de ma vie. Je suis un amoureux de nature, mais je suis aussi protecteur de ma vie actuelle. Je me souhaite de la légèreté, de la facilité. Avant de mourir, mon père me disait que je ne pouvais pas juste m’amuser dans la vie, mais depuis ce jour, je me plais à le faire mentir... Je veux que ma vie soit le fun et, après tout, j’ai le bonheur facile... (sourire)

Un homme d’affaires aguerri!

Benoît multiplie de beaux projets qui le rendent particulièrement fier. «Avec la brasserie Amiral, nous avons mis cinq produits sur le marché et nous venons d’en sortir un sixième. Les bières sont disponibles dans 1200 points de vente. Et Tryangle Gaming explose! Nous créons des jeux au Québec et nous les faisons voyager partout à travers le monde. J’en suis super fier. Je suis aussi d’Ion-One, une entreprise de vêtements de sport dont j’ai acheté les droits avec mes partenaires d’affaires.»