«La liberté est à conquérir» - James Hyndman

À titre d’auteur, James Hyndman a l’habitude de se réserver des plages de solitude pour mener à terme des projets qui lui procurent une belle liberté. Alors que la sortie du long métrage «Souterrain», dont il est une des vedettes, a été repoussée en 2021, le comédien revient sur les défis des derniers mois.

James, le tournage de «Souterrain», qui s’est déroulé dans une mine, a-t-il été une expérience hors norme pour toi?

C’était particulier de tourner sous terre. Les mines, c’est un univers plus grand que nature, surréel, surréaliste, fantasmagorique. La noirceur, les lampes, les kilomètres et les kilomètres de galeries, l’eau qui suinte: c’est un lieu qui parle tellement fort que c’est très stimulant pour les acteurs. J’étais heureux de découvrir Val-d’Or, la

culture de la mine, les grands paysages, la vie là-bas. C’est tellement différent!

Que peux-tu dire du père que tu incarnes?

C’est un personnage tragique. Son fils a eu un accident. C’est comme si ça avait brisé quelque chose de déjà fragile. Il est convaincu que ça a gâché pour toujours la vie de son fils et ça crée une douleur infinie. Sa vie, c’est la mine. Parce que son fils ne peut pas y retourner, tout s’écroule. Comme beaucoup d’hommes, il a de la difficulté à parler. Il reste seul avec cette souffrance, et ça implose. C’est un père qui n’est pas habile pour se lier à son fils et cheminer avec lui. La rencontre ne peut pas avoir lieu. C’est un personnage douloureux, mais intéressant pour moi, car j’ai beaucoup d’empathie pour ces parents qui ont de la difficulté à communiquer avec leur enfant. Ce n’est pas de leur faute; c’est difficile de donner ce qu’on n’a pas reçu. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de nous, et ça aussi, ça nous raccroche à la vie. Ce n’est pas le premier rôle, mais c’est le personnage par qui le drame arrive. J’étais heureux que la réalisatrice me fasse assez confiance pour me confier le rôle d’un mineur, avec un accent de Val-d’Or.

Compte tenu de la période que nous traversons, as-tu d’autres projets au programme?

Je suis une fourmilière de projets! Un deuxième livre est sorti au mois d’août chez XYZ, «Une vie d’adulte», qui a été bien reçu, et je suis à terminer le troisième. Je travaille aussi sur un film et une série télé dont je suis l’instigateur. J’essaie de faire avancer ces projets.

Le fait de mettre des projets en œuvre t’a-t-il donné une certaine liberté dans ton travail?

Oui, entre autres avec la littérature. Je suis tout seul, et ça ne concerne que moi. Ça me plaît beaucoup. J’aime beaucoup être seul dans mon bureau. J’ai besoin de solitude. C’est intéressant d’être à l’origine de projets, de choisir les gens avec lesquels on veut travailler, de ne pas être dépendant. Le temps passe: si je ne fais pas mes projets à mon âge, je ne les ferai jamais. J’ai signé une mise en scène en 2019, mon premier livre est paru en 2018. Dans la cinquantaine, je me suis senti prêt à me commettre. C’est important de prendre sa vie et sa création en charge.

La cinquantaine a donc été très chargée?

Oui, et j’espère que la soixantaine le sera aussi. Durant la cinquantaine, on a des outils, des moyens, une confiance qu’on n’avait pas avant. Il faut se faire plaisir.

Le confinement a-t-il changé des choses à ta vie?

Non, parce que mon style de vie, c’est d’être dans mon bureau, seul, à travailler. J’ai continué à le faire pendant la pandémie. C’est vrai que ça n’a pas altéré mon quotidien de façon radicale, contrairement à beaucoup d’acteurs qui ont vu des projets prendre le bord. Je pense notamment aux finissants des écoles qui sont sortis de leur cursus en théâtre dans l’anonymat. Je trouve ça triste pour eux et pour tous les artistes de la scène. Les artistes ont été durement touchés, mais bien sûr, il y en a eu d’autres, entre autres les restaurateurs. J’ai été chanceux, mais on n’en voit pas le bout... On ne sait pas jusqu’à quand on va devoir tolérer ça. Jusqu’à maintenant, je m’en suis bien sorti parce que j’écris, mais j’ai envie que les projets aboutissent.

Avais-tu des inquiétudes pour ta famille?

C’est sûr que j’ai voulu protéger les gens autour de moi. Chez nous, nous avons été pas mal sérieux. Nous sommes restés confinés, mais nous avons déconfiné la ruelle avec nos voisins, car nous étions tous en mode télétravail. Nos enfants avaient besoin de jouer. Nous avons fait un pacte entre nous, et ç’a été bénéfique pour les enfants. Mon fils en avait besoin. Après deux mois de pandémie et d’isolement à la maison, il fallait qu’il se passe quelque chose. Ç’a été super! Mon fils est entré en première année. Je reste vigilant: comment le vit-il? Comment ça se passe? Les enfants ne nous disent pas toujours tout, il faut garder les yeux ouverts. Nous essayons d’en échapper le moins possible.

Il fait donc partie de cette génération pour qui la distanciation sera la norme?

Oui, et c’est ce que je trouve enrageant avec les gens qui ne se sentent pas concernés: les écoles risquent de fermer à nouveau. Ce sont les enfants et leurs parents qui vont en payer le prix. Les restaurateurs et les propriétaires de bar vont peut-être voir leur commerce mourir, alors que c’est l’aventure d’une vie. Ceux qui ne respectent pas les règles nous disent à travers leurs comportements qu’ils n’en ont rien à cirer. Nous avons une responsabilité pour tous, pas seulement pour nous-mêmes. Autant, au début, nous avons été frappés par le sentiment de solidarité qui nous animait, autant nous constatons que nous avons atteint notre limite. Qu’on ne puisse pas faire mieux que ça, c’est dur à prendre. Nous sommes dans un monde individualiste, narcissique, centré sur lui-même. Nous ne sommes pas au bout de nos peines...

Que te réservent les mois à venir?

Je souhaite avancer avec le film et la série télé. Je souhaite que mon livre publié au mois d’août connaisse un beau succès! (rires) Je souhaite que les projets qui sont en cours puissent s’épanouir pleinement. J’en ai d’autres, mais je veux que chacun de mes bébés puisse bien grandir.

Que peux-tu nous dire sur ce nouveau livre?

Ce sont 27 courts chapitres qui parlent de petits moments de la vie: un moment avec ma mère quand j’avais 14 ans, un autre avec mon père, un autre au théâtre. Ils mettent en relation ma vie et la littérature, le théâtre, le jeu d’acteur, la psychanalyse et la vie. En fin de compte, ça traite de la difficulté à être pleinement soi-même et à s’appartenir, de même que le chemin difficile pour arriver à être signifiant, à trouver son essence et devenir quelqu’un de libre, de plus libre. Ce n’est pas sentencieux, c’est une œuvre littéraire. Ce sont comme des fenêtres entrouvertes. J’espère que ces petites fenêtres auront des résonances dans la vie des lecteurs.

En terminant, James Hyndman est-il libre, ou du moins, de plus en plus libre?

De plus en plus libre. C’est un travail de tous les jours. Nous ne sommes pas achevés. La liberté est à conquérir tous les jours, tant dans les responsabilités, les libertés et les devoirs que nous avons. Il y a beaucoup de couches à enlever, mais elles se retissent parfois à notre insu... Alors oui, je suis plus libre qu’avant, ça c’est sûr... (sourire)

Le film «Souterrain» sortira en 2021. «Une vie d’adulte», publié aux éditions XYZ, est offert en librairie.