LNH: sept dates à encercler au calendrier

La prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne comptera que 56 matchs par équipe et se limitera à des duels intradivision, mais cela n’empêchera pas les partisans d’assister à quelques rendez-vous d’exception. Voici sept dates à encercler sur votre calendrier :

Les débuts d’Alexis Lafrenière (14 janvier)

Le 14 janvier marquera le début de la saison des Rangers de New York, mais un grand nombre d’amateurs seront plutôt rivés à leur téléviseur pour observer les premiers coups de patin dans la LNH du Québécois Alexis Lafrenière. Pour l’occasion, les Blueshirts recevront au Madison Square Garden leurs voisins, les Islanders de New York. Le premier choix du dernier repêchage est attendu avec impatience dans la Grosse Pomme, et entouré de joueurs comme Artemi Panarin, Mika Zibanejad ou encore Kaapo Kakko, Lafrenière pourrait bien faire des flammèches dès sa première campagne.

Revanche de la finale de la coupe Stanley (17 janvier)

Qui aurait cru à une revanche aussi rapide? Les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay se trouvent habituellement dans des associations différentes, ce qui limite leurs rencontres. Dès le 17 janvier, toutefois, les Stars, vaincus par le Lightning en finale de la coupe cet automne, pourront crier vengeance. Rappelons que la formation floridienne avait enlevé la série en six matchs.

Le retour de Toffoli à Vancouver (20 janvier)

Les partisans du Canadien de Montréal attendent d’abord et avant tout le premier match de la saison, le 13 janvier, à Toronto. Au cours du voyage de six matchs pour amorcer la saison, le nouveau venu Tyler Toffoli retrouvera par ailleurs ses anciens coéquipiers des Canucks, à Vancouver, le 20 janvier. Deux autres matchs entre le CH et les Canucks suivront également dans les jours suivants.

Les Sharks de l’Arizona? (1er février)

Les Sharks de San Jose amorceront la campagne avec un long périple de huit matchs avant de jouer à domicile ou... pas tout à fait. Puisque le comté de Santa Clara a refusé aux Sharks la permission d’utiliser leurs infrastructures californiennes, l’équipe est contrainte de déménager temporairement en Arizona, chez les Coyotes. Si rien ne change d’ici-là, les Requins se mesureront aux Golden Knights de Vegas à leur premier match à domicile en Arizona, le 1er février. Étrangement, les Sharks auront préalablement joué deux fois à Glendale, à titre de visiteurs, pour amorcer la saison.

Devant le filet des Flames (11 février)

Les Flames de Calgary ont mis la main sur le gardien qui était probablement le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes en Jacob Markstrom. Ce dernier a paraphé une entente de six ans et de 36 millions $. Le Suédois est devenu un favori des partisans lors de ses sept saisons avec les Canucks, et plus particulièrement en 2019-2020. Le retour en Colombie-Britannique de Markstrom aura lieu le 11 février.

L’ancien capitaine à St. Louis (12 mars)

En acceptant l’offre de sept ans et de 61,6 millions $ des Golden Knights, le défenseur Alex Pietrangelo a fermé un long chapitre de sa vie, qui l’a notamment vu remporter la coupe Stanley à titre de capitaine des Blues. Le 12 mars, l’arrière de 30 ans retournera à St. Louis pour la première fois avec un uniforme différent. L’Ontarien n’a connu aucune autre équipe dans la LNH, lui qui a disputé les 850 premiers matchs de sa carrière, dont 92 en séries éliminatoires, avec les Blues.

Une dernière journée palpitante (8 mai)

Le samedi 8 mai, pour boucler la saison régulière, 15 rencontres seront à l’horaire. Cela risque d’être déterminant pour quelques équipes dans la course aux séries éliminatoires. Le Canadien affrontera notamment les Maple Leafs de Toronto, ce jour-là. Parmi les 31 équipes, seuls les Oilers d’Edmonton ne seront pas en action, eux qui concluront plutôt leur calendrier régulier, la veille, à Calgary.