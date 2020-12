Marché du travail: 145 000 postes à combler au Québec en octobre

Plus de 280 000 Québécois ont bénéficié de la prestation de l’assurance-emploi en octobre, alors que le marché du travail enregistrait une hausse de la demande de main-d’œuvre avec 145 000 postes à combler.

C’est ce qui ressort d’une analyse des données de Statistique Canada sur les postes vacants produite par l’Institut du Québec (IDQ) qui a noté un bond historique par rapport au mois de septembre, où le nombre de prestataires ne dépassait pas les 67 000.

Cette hausse exponentielle s’explique par la transition des personnes bénéficiant auparavant de la prestation canadienne d’urgence (PCU) vers l’assurance-emploi, selon l’étude de l’IDQ.

Avec 145 000 postes vacants, le Québec a enregistré un sommet historique avec 4 emplois à pourvoir pour chaque tranche de 100 emplois occupés sur le marché du travail. Il s'agit du deuxième taux le plus élevé au pays, derrière la Colombie-Britannique (4,2 %).

De plus, la main-d’œuvre disponible demeurait faible par rapport aux postes à pourvoir. À titre indicatif, pour 100 postes vacants, 220 chômeurs étaient à la recherche d’un emploi en octobre.

En dépit de la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, la demande de main-d’œuvre demeurait élevée dans plusieurs secteurs d’activité.

«Le commerce de détail, les services d’hébergement et restauration, la construction et les soins de santé et l’assistance sociale ont des taux de postes vacants élevés», a énuméré l’IDQ.

À l’inverse, le taux de postes vacants est resté faible pour l’industrie des arts, spectacles et loisirs, en raison des restrictions sanitaires.

L’organisme relève par ailleurs le recul «important» des emplois salariés payés à l’heure par rapport aux emplois à salaire fixe.