Mon Noël avec Tonto

À Waterloo, en ce matin d’hiver 1938, lorsque je me suis levé, il faisait encore nuit. La lumière de la cuisine était allumée et il y avait des draps rougis de sang sur le plancher. Grand-maman Gagné, qui arrivait vivement, buta contre moi, venant près de renverser la bassine qu’elle transportait.

- Qu’est-ce que tu fais debout, p’tit chenapan ? demanda-t-elle de sa voix raboteuse ?

– Pipi !

– Fais ça vite et ouste ! Au lit.

Grand-maman Gagné – Zénaïde Boudreau de son nom de fille – parlait toujours sec. Même papa en avait peur. Je ne l’avais jamais vu sourire, et encore moins rire. C’était à cause de la grippe espagnole, avait expliqué maman. En un an et demi, huit de ses 14 enfants étaient morts de la grippe espagnole (un méchant virus de l’ancien temps). Des filles, seules maman et sa sœur Blanche-Alice avaient survécu.

En sortant de la salle de bain, j’entendis un bébé qui pleurait.

– C’est quoi, ça ?

- C’est les Indiens qui nous ont apporté un petit bébé ! dit grand-maman qui finissait de laver la bassine.

– Les Indiens ?

– Va te coucher, j’ai dit !

Elle abaissa sa main pour me décocher une tape sur les fesses, mais je m’enfuis avant qu’elle m’attrape. Grand-maman Gagné n’était pas vite, toujours empêtrée qu’elle était dans son smock (de coutil bleu et gris qui lui allait jusqu’aux chevilles).

Je réveillai mon jumeau pour lui apprendre que les Indiens (à l’époque, évidemment, personne ne parlait des Autochtones ou des Premières Nations)... que les Indiens, donc, nous avaient laissé un petit bébé. Un petit bébé ! Il y avait bien assez d’Huguette, notre sœur, qui avait 4 ans et rechignait tout le temps.

Dans les mois qui suivirent, nous avons bien essayé, Claude et moi, de savoir pourquoi les Indiens nous avaient laissé un bébé, mais, chaque fois, on nous répondait qu’on était trop petits pour comprendre. Maman répétait à tout le monde qu’elle n’avait jamais eu un bébé aussi facile. Grand-maman, elle, en rajoutait, nous fixant de ses gros yeux pour bien nous faire sentir que nous étions de petites pestes.

C’est vrai que Jean-Pierre, le nouveau petit bébé, était gentil : il ne pleurait pas, il ne régurgitait pas sa soupane et ne lançait jamais les bouchées de banane qu’on déposait sur la tablette de sa chaise haute. Maman prétendait même qu’il salissait moins de couches que nous au même âge. Cela nous mortifiait beaucoup. À force d’entendre chanter ses mérites, je conçus secrètement le dessein de livrer, moi aussi, des petits bébés quand je serais grand. Mais juste des petits bébés gentils et qui ne pleurent pas.

Quelques semaines après, je découvris dans La Patrie du dimanche une nouvelle bande dessinée : Le chevalier masqué. Elle confirma mon destin. Secondé par Tonto, un Indien comanche qui lui avait sauvé la vie, Lone Ranger parcourait le Far West pour y faire régner la paix et la justice. Dans ses loisirs, Tonto devait sûrement livrer des bébés.

– Regarde, maman, je voudrais un costume comme celui de Tonto pour ma fête.

– Ta mère a d’autres chats à fouetter, répliqua aussitôt grand-maman Gagné, qui reprisait des bas en marmonnant ses prières.

Heureusement que maman était plus avenante qu’elle. Elle examina longuement le costume de Tonto que je lui montrais.

– Une veste à manches longues en peau de chamois... euh... euh ; des pantalons en peau de vache avec des franges... euh... euh ; pis une espèce de ceinture fléchée, mais plus étroite... euh... euh ; un bandeau pour tenir une plume derrière la tête...

Elle réfléchissait pendant que grand-maman lui faisait de gros yeux en hochant la tête.

– Ton besson, dit maman, est-ce que je lui fais aussi un costume de Tonto ?

– Non, non, tu lui feras le costume de Lone Ranger.

C’était bien plus facile : une chemise bleue, des pantalons de cow-boy et une ceinture avec un étui pour son revolver.

– Grand-papa Fournier – il était sellier et cordonnier – vous fera des étuis, papa achètera des revolvers et des pétards au 5-10-15 et grand-maman Gagné va faire les franges.

Pour tout commentaire, grand-maman mordit rageusement dans le amen de son Je vous salue Marie.

Vous auriez dû nous voir le jour de notre fête, le 23 juillet, mon jumeau en Lone Ranger et moi en Indien Tonto. Tout le mois d’août, on a joué au cow-boy derrière le couvent Maplewood (où se réuniront en février les candidats de Star Académie). Nous avions toujours le dessus sur Ti-Rouge Laporte, le gros Fortin, Pitou Poirier et Coco Nantel, le garçon du bedeau. Eux autres, fallait qu’ils fassent les bandits parce qu’ils n’avaient pas de costumes. Comme on avait juste une paire de menottes (cadeau de mon oncle Ernest, qui avait un magasin de sport), les bandits finissaient tous morts, sauf celui à qui on passait les menottes.

Au congé de l’Action de grâces, on revenait de jouer quand on est tombés face à face avec Lise et Jacqueline Boucher, deux filles qui avaient notre âge. On les connaissait parce qu’elles chantaient dans la chorale de l’église. C’est leur père qui était maître-chantre. Cette fois-là, on ne leur a pas parlé, mais Jacqueline n’a pas cessé de me regarder. Après les avoir dépassées, je l’ai entendu dire à sa sœur :

– Il est beau, hein...

J’étais sûr qu’elle parlait de moi, mais mon jumeau a dit qu’elle parlait de mon costume.

À la fin du mois d’octobre, le curé Messier vint à la maison pour sa visite de paroisse. C’était un homme de forte taille, plus sévère encore que grand-maman Gagné et que le curé Labelle. Je le sais parce que le premier vendredi du mois, j’avais confessé avoir regardé Jacqueline Boucher.

« Avec concupiscence ? » avait-il demandé.

Comme je ne savais pas ce que ça voulait dire, j’ai opiné de la tête et j’ai écopé de deux chemins de croix.

En plus de réclamer sa dîme, monsieur le curé voulait nous recruter comme enfants de chœur.

« Étant donné que vos jumeaux se ressemblent comme deux gouttes d’eau, chère madame Fournier, ça partirait bien nos processions s’ils étaient en tête et ça serait plus beau pour la messe qu’avoir des servants dépareillés. »

Maman était aux anges.

« Nous fournissons les soutanes, ajouta monsieur le curé, une noire et une rouge pour les fêtes. Les surplis, c’est vous qui faites leur entretien. »

– Ma mère va se faire un plaisir de s’occuper des surplis !

Grand-maman Gagné faillit s’étouffer.

Avant de quitter, monsieur le curé nous bénit, puis remit à maman l’horaire de nos pratiques pour la messe avec les feuilles sur lesquelles étaient imprimées les prières qu’il fallait apprendre en latin.

Le premier samedi de pratique, je voulus m’y rendre avec mon costume de Tonto.

– Es-tu tombé sur la tête ? On ne va pas à l’église déguisé en Indien.

Le vendredi avant Noël, qui tombait un dimanche en 1938, grand-maman passa toute la journée à javelliser et à repasser les surplis. En bougonnant ou en priant – c’était parfois difficile à distinguer –, elle replia chaque surplis en une longue bande étroite, raide comme une barre tellement il était empesé.

Je n’allais pas avoir l’occasion de porter le mien. Le lendemain, je toussais comme un perdu et j’avais mal partout. J’avais tellement la gorge en feu que je n’arrivais plus à articuler un seul mot. Encore moins ceux qui étaient en latin.

– Je vais t’appliquer une mouche de moutarde, dit maman, et dans quelques heures tu seras sur pied.

L’emplâtre ne fit aucun effet. Même qu’en après-midi, j’étais dans un plus piteux état encore. Maman se résigna à appeler monsieur le curé pour lui apprendre que mon jumeau serait seul à la messe de minuit, mais qu’il apporterait ma soutane et mon surplis pour le remplaçant.

Papa et maman partirent pour la messe, grand-maman Gagné restant à la maison pour nous garder, Huguette, Jean-Pierre et moi.

Un peu avant minuit, l’église Saint-Bernardin s’alluma de tous ses feux. Les flammes de milliers de lampions et de cierges dessinaient des papillons de lumière dans la voûte bleue et sur les ogives du transept. Sur le coup de minuit, les cloches se mirent à sonner à toute volée. Mademoiselle Laprade, l’organiste, fit retentir l’orgue si fort que tous les vitraux vibrèrent à l’unisson. Je tremblais comme une feuille. Je n’avais jamais rien vu de si beau, jamais rien entendu de si assourdissant. Tout à coup, une étoile éclaira la porte de la sacristie. Dans sa soutane rouge et son surplis immaculé, mon jumeau apparut dans la nef portant une croix en or étincelante. Le curé Messier et Ti-Rouge Laporte, qui avait mis ma soutane et mon surplis, marchaient dans ses pas.

Je me mis subitement à tousser plus fort que les cloches de l’église. Grand-maman accourut avec sa bouteille de sirop Lambert. En allumant la lumière de la chambre, elle m’aperçut dans le lit avec le costume de Tonto.

– T’as couché avec ton costume !

– Oui, grand-maman, parce que lorsque la chorale a commencé à chanter le Minuit, chrétiens, je suis allé porter le petit Jésus dans la crèche. Comme ça, tout le monde saura désormais qui apporte les bébés...

– P’tit chenapan, va !

Un grand sourire – peut-être le premier de sa vie – se dessina sur ses lèvres. Elle prit ma tête dans ses grosses mains ridées et déposa sur mon front en feu un baiser si frais qu’il me replongea dans mon rêve dès que je posai de nouveau la tête sur l’oreiller.

Je ne remis jamais mon costume de Tonto.

L’année suivante, alors que mon jumeau et moi servions à la messe de minuit avec nos soutanes rouges et nos surplis blancs, que grand-maman Gagné avait encore empesés et repassés avec minutie, elle rendit l’âme à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, où on l’avait transportée d’urgence trois jours avant Noël.

QUI EST-Il ?

Tonto est un personnage fictif. Cet Autochtone de la tribu des Comanches est le compagnon d’aventures du cow-boy The Lone Ranger ou, en français, le Chevalier masqué.

Conçus tous deux par le dessinateur américain George Trendle, ils ont d’abord été les vedettes d’un feuilleton radiophonique écrit par Fran Striker, qui a été en ondes à compter de 1933.

S’ensuivirent une série télévisée diffusée sur CBS de 1949 à 1957, puis deux séries animées diffusées sur CBS de 1966 à 1968 et en 1980.

Au Québec, la bande dessinée Le Chevalier masqué a d’abord été publiée dans La Patrie du dimanche à compter de 1938 et dans d’autres journaux par la suite.

Plusieurs films ont été tournés avec ces personnages, dont le dernier en 2013, Lone Ranger : naissance d’un héros, avec Johnny Depp dans le rôle de Tonto.