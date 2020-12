Nos meilleurs vœux

On se souviendra longtemps de l’année 2020. La situation des neuf derniers mois a été une source d’inquiétude pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos emplois et pour notre mode de vie.

Je tiens d’abord à exprimer toute ma sympathie à ceux qui ont été éprouvés par ce virus ou qui ont perdu un proche.

Heureusement, la majorité d’entre nous avons pu éviter d’être contaminés et nous pouvons enfin voir la lumière au bout du tunnel avec le début de la vaccination.

Au Journal, cette année en aura été une de grands défis. Nous avions heureusement été des précurseurs du télétravail, c’est pourquoi nous avons réussi à délocaliser nos activités très rapidement sans que nos lecteurs et nos annonceurs en souffrent. Je tiens à remercier tous les membres de notre personnel pour leur grande capacité d’adaptation, en particulier les camelots et les agents distributeurs qui ont été au rendez-vous, aux quatre coins du Québec, pour livrer ce journal à votre porte sept jours sur sept, beau temps mauvais temps. De l’achat d’un rouleau de papier à la livraison à domicile dans un rang de campagne, la production d’un journal comme le nôtre nécessite une organisation minutée qui continue de m’épater.

Comme un ami

Nous prenons cette mission au sérieux, car nous savons à quel point il est important pour plusieurs d’entre vous de trouver leur journal au pas de leur porte le matin. C’est comme un ami qui vous informe, qui explique, qui contre-vérifie les informations, qui vous éclaire grâce à ses nombreuses analyses et à ses nombreux commentaires, et qui vous fournit des sujets de discussion et de réflexion.

Nous croyons qu’un vrai ami nous divertit aussi. C’est pourquoi vous trouverez, dans l'édition papier d'aujourd’hui, un cahier spécial de 48 pages qui combine plusieurs jeux additionnels et un horaire télé complet pour la semaine qui vient. Étant donné que le Québec doit se confiner de nouveau dès demain, nous avons pensé que ce guide serait particulièrement apprécié, alors que les possibilités de divertissement et d’activités sont plus limitées.

Comme d’habitude, nous ferons relâche demain (le 25) et samedi (le 26), nous serons de retour dimanche. Nous avons prévu plusieurs excellents reportages au cours des prochains jours.

Vous aurez remarqué que notre équipe de rédaction n’a pas manqué d’imagination et de projets de reportage au cours de l’année qui s’achève, malgré l’annulation de plusieurs événements sportifs et culturels.

Nous avons publié régulièrement des enquêtes, des reportages de fond, de nombreuses entrevues, en plus de couvrir une actualité abondante. Nous avons ajouté des chroniqueurs d’opinions et même embauché des journalistes en 2020, car nous croyons plus que jamais à la force du contenu.

Nous avons plusieurs projets en cours pour vous, que nous dévoilerons en 2021.

En terminant, je tiens à offrir nos meilleurs vœux des Fêtes à tous nos lecteurs, lectrices et annonceurs. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et la santé en 2021.

Lyne Robitaille

Vice-présidente Journaux Québecor