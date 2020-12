Petite histoire d’un miracle de Noël

Des fois, on désespère de l’humanité. D’autres, on la prendrait tout entière dans nos bras. Virtuellement, bien sûr...

Permettez-moi de vous raconter ce qui m’est arrivé cette semaine.

Ceux et celles qui me lisent régulièrement savent que, depuis la mi-mars, étant proche aidante vivant avec ma sœur handicapée intellectuellement, je ne fréquente plus les commerces, sauf l’épicerie et la pharmacie.

Le risque zéro n’existe pas, c’est sûr, mais, pour protéger la santé de ma sœur de cette maudite COVID-19, je me protège aussi doublement.

Donc, par prudence, j’ai commandé ses cadeaux en ligne pour livraison.

Voyant que les délais pour les colis s’allongeaient dangereusement, j’ai passé ma commande entière sur le site d’un commerce d’ici, très connu.

Une semaine, pas de livraison. Deux semaines, pas de livraison. Faut juste être patiente, que je me disais.

Mais oups. Comble de malchance, lorsque les deux boîtes sont finalement arrivées, le livreur a oublié de sonner.

Et pouf! Comme je ne savais pas que les boîtes étaient là, quelqu’un a eu le temps de venir les voler devant ma porte. Une voisine qui sortait de chez elle par hasard m’a dit qu’elle avait vu un homme partir avec deux boîtes.

En colère? Oui, très. Je me suis dit que je n’avais pas le choix. Il me faudrait aller quand même à ce magasin pour acheter à nouveau les articles que j’avais commandés.

Puis, comme par magie, le matin même où je devais y aller, je descends prendre mes journaux et, devant ma porte, je vois deux boîtes. MES deux boîtes, contenant les précieux cadeaux de ma sœur.

La personne qui les avait prises les avait donc rapportées! Elles avaient été ouvertes, mais aucun article ne manquait. Le soulagement était immense.

Après avoir tout bien désinfecté – comme je le fais de toute manière par habitude covidienne –, j’ai pu enfin les envelopper. Et ma sœur, ce soir, pourra déballer ses cadeaux.

En pandémie, le vol de colis, semble-t-il, est une peste. Mais dans les faits, on ne sait jamais vraiment pourquoi une personne vole.

Est-ce par manque de ressources financières? Par incapacité de résister à la tentation quand personne ne regarde? Pour revendre? Etc.

Bref, impossible de juger ce qu’on ne sait pas.

Alors, à cette personne, merci d’avoir rapporté les boîtes sans, en plus, que le moindre article n’y manque.

Cette année, à cause du virus, ne pouvant pas aller visiter en région notre toute petite famille élargie, ma sœur aura au moins le bonheur de pouvoir déballer ses cadeaux comme si de rien n’était.

J’aime croire qu’en voyant les articles dans les deux boîtes, dont plusieurs serviront à ma sœur pour ses projets artistiques – confinée qu’elle est, elle aussi, à la maison depuis mars, elle multiplie ses superbes créations –, cette personne s’est peut-être dit qu’à bien y penser, les rapporter lui ferait beaucoup plus de bien à l’âme que de les conserver.

L’histoire se termine donc de manière heureuse.

Dans cette deuxième vague qui s’étire et frappe de plus en plus fort, les petits bonheurs ne sont-ils pas les plus importants?

À toutes et à tous, de joyeuses Fêtes!