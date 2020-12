Pools LNH: les cartes cachées

Voici une liste de joueurs qui devraient passer sous le radar mais surtout vous aider dans la conquête du championnat dans vos pools de hockey lors de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La liste est sans ordre particulier et est séparée en trois sections: attaquants, défenseurs et gardiens de but.

Attaquants

Oliver Bjorkstrand (Blue Jackets – 2 500 000 $)

Le Danois a été blessé en 2019-2020, mais il a tout de même obtenu 36 points en 49 parties. Son rôle avec les Blue Jackets s’est accentué au cours des dernières saisons et rien n’indique que cela changera en 2020-2021. Il pourrait être un vol pour 2,5 millions $.

Jakub Vrana (Capitals – 3 350 000 $)

Vrana impressionne à Washington. Ses statistiques de 2019-2020 parlent d’elles-mêmes : 52 points en 69 matchs, c’était probablement plus que bien des gens espéraient. C’est le genre de joueur qui pourrait passer sous le radar. Gardez-le en tête.

Denis Gurianov (Stars – 2 550 000 $)

Les statistiques de Gurianov ne sont pas impressionnantes avec 29 points en 64 matchs en saison 2019-2020, mais ce sont ses 17 points en 27 parties éliminatoires qui attirent la curiosité.

Les Stars ont une bonne offensive et Gurianov pourrait bénéficier de cela.

Kailer Yamamoto (Oilers – 894 166 $)

Le petit attaquant passe un peu inaperçu à Edmonton. Il faut dire que les Oilers possèdent dans leur rang deux des meilleurs joueurs offensifs de la LNH en Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Et il faut dire que Yamamoto a disputé moins qu’une demi-saison dans le circuit Bettman en 2019-2020, qui a déjà été écourtée. Mais 26 points en 27 matchs, ce n’est pas à négliger.

Anthony Beauvillier (Islanders – 2 100 000 $)

Le Québécois avait démontré certains beaux flashs dans le passé. Mais c’est vraiment dans les séries éliminatoires qu’il a démontré ce qu’il est réellement en mesure de faire avec 14 points en 22 duels.

Et il y a également eu son histoire avec Anna Kendrick. Mais ça ne devrait pas influencer votre décision.

Patric Hornqvist (Panthers – 5 300 000 $)

Hornqvist a été surpris de se retrouver en Floride après que les Penguins de Pittsburgh l’eurent échangé aux Panthers de la Floride.

Le Suédois devrait, selon toute logique, hériter du rôle que jouait le Russe Evgeni Dadonov avec les Panthers. Ce qui veut dire qu’il devrait au moins passer un peu de temps sur la patinoire en supériorité numérique avec Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov, notamment.

Kasperi Kapanen (Penguins – 3 200 000 $)

Chez les Penguins, le départ de Patrick Hornqvist a été compensé, en partie, par l’arrivée de Kasperi Kapanen. Il y avait trop de talent (et trop de $$$) dans l’attaque des Maple Leafs pour que le Finlandais puisse vraiment éclore.

Même s’il n’a pas mal fait à Toronto, il devrait avoir la chance de le faire en compagnie de Sidney Crosby et de Jake Guentzel à Pittsburgh, ce qui, avouons-le, n’est pas vilain.

Evgeni Dadonov (Sénateurs – 5 000 000 $)

Le Russe a connu trois bonnes campagnes en Floride depuis qu’il s’est amené en Amérique du Nord à l’aube de la saison 2017-2018.

Maintenant à Ottawa, il sera utilisé à outrance et dans toutes les situations. C’est un couteau à double-tranchant, car ce sont les Sénateurs, mais il aura avec lui des jeunes talentueux comme Tim Stutzle et Brady Tkachuk.

Jesse Puljurjarvi (Oilers – 1 175 000 $)

Le cas de Puljurjarvi est intéressant. Le Finlandais n'a jamais pu faire sa place avec les Oilers depuis 2016, année où il a été repêché si bien qu'en 2019-2020, l'attaquant a évolué dans sa Finlande natale, récoltant 53 points en 56 matchs dans la SM-liiga.

Mais le plan pour Puljurjarvi, ce n'est pas d'évoluer en Finlande et il tentera de faire à nouveau sa place à Edmonton. Si ça fonctionne, ça pourrait rapporter beaucoup.

Emil Bemstrom (Blue Jackets – 925 000 $)

Appelez ça une «long shot». Bemstrom a amassé 20 points en 56 parties en 2019-2020 et a montré certains bons flashs.

Le Suédois a bien fait en début de saison en SM-liiga avec 16 points en 17 duels. Si vous avez une tolérance au risque très élevée et que vous ne savez pas quoi faire de votre dernière sélection, il peut être une bonne option pour vous.

Kirby Dach (Blackhawks – 925 000 $)

Dach, le troisième choix au total en 2019, verra ses responsabilités accrues dans une formation qui cherche à faire un virage jeunesse. Et 23 points en 64 matchs à sa première saison, ce n'est pas si vilain que ça.

Mentions honorables

Jack Hughes (Devils – 925 000 $), Kappo Kaako (Rangers – 925 000 $), Cody Glass (Golden Knights – 863 333 $), Martin Necas (Hurricanes – 863 333 $), Alex Tuch (Golden Knights – 4 750 000 $), Jake DeBrusk (Bruins – 3 675 000 $)

Défenseurs

Adam Fox (Rangers – 925 000 $)

Les Rangers brillent sur tous les fronts en ce moment. Artemi Panarin et Mika Zibanejad volent la vedette à l’attaque, Anthony DeAngelo à la défense et Igor Shesterkin devant le filet. Sans oublier un certain Alexis Lafrenière.

Voilà des conditions gagnantes pour qu’un joueur puisse passer sous le radar.

Fox avait été choix de troisième tour des Flames de Calgary en 2016, mais avait préféré continuer sa carrière dans les rangs universitaires américains avec l’Université Harvard. Au terme de ces trois années, les Rangers lui ont offert un contrat. À sa première saison en 2019-2020, il a amassé 42 points en 70 matchs.

Ryan Pulock (Islanders – 5 000 000 $)

Avec le départ de Devon Toews pour le Colorado, son rôle sera accru avec les Islanders de New York. Le défenseur a atteint le cap des 30 points lors des trois dernières saisons. Une augmentation pourrait être à prévoir.

Gardiens de but

Thatcher Demko (Canucks – 1 050 000 $)

Demko est vu comme le prochain gardien de but numéro des Canucks. Mais il faut croire que la direction de la formation britanno-colombienne voulait une protection avant d’y aller «all-in», d’où l’embauche de Braden Holtby.

À savoir dans quel rôle sera-t-il utilisé, les possibilités sont multiples. Demko sera-t-il le numéro 1 dès le départ? Ou est-ce que ce sera Holtby? Est-ce que le travail sera partagé 50-50? Les blessures? Est-ce que l’embauche d’Holtby est un 2 dans 1, à savoir une assurance pour Demko et un appât pour la formation d’expansion de Seattle?

Devan Dubnyk (Sharks - 4 333 333 $)

Les Sharks de San Jose ont acquis Dubnyk en octobre dernier et ce n'est pas pour rien. Selon toute logique, il devrait hériter de la chaise de gardien de but numéro 1 de l'équipe devant Martin Jones. Ce dernier - et toute l'équipe d'ailleurs - a sous-performé en 2019-2020.

Dubnyk n'a rien cassé avec le Wild du Minnesota lors de la dernière capable et il est capable de mieux. Vous savez, des fois, un changement d'air...

Mentions honorables

Linus Ullmark (Sabres – 2 600 000 $), Mackenzie Blackwood (Devils – UFA)

-Les données concernant le salaire des joueurs sont une courtoisie de CapFriendly.com.