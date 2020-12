Quart-arrière recherché en Nouvelle-Angleterre

Maintenant que les Patriots sont officiellement éliminés de la course aux séries, le suspense ne fait que commencer. Est-ce que 2020 ne sera qu’un pas en arrière pour mieux repartir ou plutôt le début d’un long processus de reconstruction? Tout dépendra du plan mis en place pour assurer la succession au poste de quart-arrière.

Avec un dossier de 6-8, les Patriots ont démontré, cette saison, qu’ils n’étaient pas si loin du but, malgré que plusieurs joueurs de qualité ont préféré ne pas disputer la saison en raison de la COVID-19.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Le jeu au sol a bien fonctionné. La ligne offensive a été somme toute efficace. La défensive a tenu son bout, malgré des difficultés contre la course. La lacune fatale, en 2020, aura été le jeu inefficace de Cam Newton et le manque d’explosivité du groupe de receveurs.

Pour ce qui est des receveurs, il y a toujours moyen d’amener du talent en ville sans vider le compte en banque. Pour les quarts-arrières, c’est plus complexe, à la fois pour les payer et pour les déraciner de leur marché, lorsqu’ils ne sont pas joueurs autonomes.

Chose certaine, Newton n’est clairement pas la solution, même à court terme. Son bras semble complètement détruit et à la base, la précision n’est pas sa tasse de thé.

Photo AFP

Reste le jeune Jarrett Stidham, mais difficile d’imaginer que Bill Belichick puisse croire encore en lui, après s’être obstinément refusé à l’envoyer plus tôt dans la mêlée, malgré les déboires de Newton.

Options peu convaincantes

Parmi les éventuels joueurs autonomes, les options ne semblent pas réjouissantes. Dak Prescott devrait demeurer à Dallas et jamais, de toute façon, les Patriots ne céderaient à ses exigences salariales.

Philip Rivers, s’il ne prend pas sa retraite, reviendra avec les Colts ou rien. Les autres noms, qu’il s’agisse de Ryan Fitzpatrick, Mitchell Trubisky, Andy Dalton, Jacoby Brissett ou Jameis Winston, ne représentent vraiment pas des valeurs sûres.

Si les Patriots souhaitent se tourner vers un vétéran, c’est par voie de transaction qu’il faudra procéder. Ou encore, attendre qu’une équipe se déleste d’un trop lourd contrat.

Dans cette catégorie, les noms semblent plus intéressants. Matthew Stafford (Lions) ou Matt Ryan (Falcons) pourraient-ils être évincés par un nouveau régime? Sam Darnold (Jets) survivra-t-il à l’arrivée probable d’un quart-arrière via le repêchage?

Photo AFP

Un revenant?

L’option que plusieurs partisans des Patriots voudront explorer, tout comme Belichick lui-même, c’est le retour à la maison de Jimmy Garoppolo. Après tout, c’est à contrecœur que le pilote des Patriots l’avait échangé aux 49ers en 2017.

Garoppolo serait familier avec l’organisation qui l’a vu grandir. Son dossier de 24-8 comme partant en fait un joueur intéressant pour une organisation qui espère gagner de nouveau.

Photo d'archives, AFP

Reste que Jimmy G n’a pas montré, dans les dernières années, qu’il est durable. Ses saisons de 2018 et 2020 ont été sabotées par des blessures. Et même avant sa blessure à la cheville cette saison, il n’était pas exactement en feu avec sept passes de touché et cinq interceptions.

Malgré tout, Garoppolo serait une option intéressante pour garder le fort en attendant l’arrivée d’un futur Messie au repêchage, ce printemps ou dans les années à venir. Les 49ers n’ont cependant jamais laissé entendre que leur quart-arrière s’en allait nulle part.

Ce qui est certain, c’est que les Patriots ne peuvent espérer s’en tirer en ramassant leur homme au coin de la rue pour une bouchée de pain, comme ils l’ont fait avec Cam Newton. Pas à cette position.

PRÉDICTION DE LA SEMAINE 16

VENDREDI

MON CHOIX

Minnesota à La Nouvelle-Orléans (16h30) SAINTS

SAMEDI

MES CHOIX

Tampa Bay à Detroit (13h) BUCCANEERS

San Francisco en Arizona (16h30) CARDINALS

Miami à Las Vegas (20h15) RAIDERS

DIMANCHE

Indianapolis à Pittsburgh (13h) STEELERS

Atlanta à Kansas City (13h) CHIEFS

Chicago à Jacksonville (13h) BEARS

Cincinnati à Houston (13h) TEXANS

NY Giants à Baltimore (13h) RAVENS

Cleveland à NY Jets (13h) BROWNS

Caroline à Washington (16h05) WASHINGTON

Denver à LA Chargers (16h05) CHARGERS

Philadelphie à Dallas (16h25) EAGLES

LA Rams à Seattle (16h25) RAMS

Tennessee à Green Bay (20h20) TITANS

LUNDI

MON CHOIX

Buffalo en Nouvelle-Angleterre (20h15) BILLS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 12 en 16 (75%)

TOTAL CETTE SAISON: 155 en 224 (69,2%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Vikings du Minnesota (6-8) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (10-4)

JOYEUX NOËL!

Photo AFP

Vikings-Saints pour Noël, il y a pire! Les Saints ont échappé trois de leurs quatre derniers duels face aux Mauves. Sauf que Drew Brees pourra mieux respirer cette fois, face à une ligne défensive qui sera incapable de le déranger. Alvin Kamara doit occuper un plus grand rôle dans l’attaque, lui qui ne compte que 13 réceptions lors des cinq derniers matchs. Il n’a par ailleurs porté le ballon que 12 fois en moyenne. Si les Saints gagnent, le titre de la division Sud est à eux.

Saints par 9

Buccaneers de Tampa Bay (9-5) vs Lions de Detroit (5-9)

UN DÉBUT À L’HEURE?

Photo AFP

Les Bucs ont pris la fâcheuse habitude de dormir en début de match pour exploser par la suite. À quatre reprises, ils ont accusé des retards de 17 points en première demie. Leur différentiel de -19 dans les 30 premières minutes de jeu est le pire parmi toutes les équipes gagnantes. Ça peut toujours aller en saison contre des rivaux de deuxième ordre, mais ils ne veilleront pas tard en janvier face aux canons s’ils ne débutent jamais à l’heure. Voilà un objectif pour samedi face aux Lions.

Buccaneers par 10

49ers de San Francisco (5-9) vs Cardinals de l’Arizona (8-6)

CRITIQUE POUR LES CARDS

Photo AFP

Pas un duel entre ces deux rivaux de division ne s’est soldé par un écart de plus de 10 points depuis le 6 octobre 2016. Il y a donc lieu de croire que même si les 49ers ne luttent pas à armes égales, ce match du samedi soir pourrait être corsé. Les Cardinals s’accrochent au dernier billet disponible pour les séries dans la conférence Nationale et Kyler Murray a retrouvé tous ses moyens. CJ Beathard sera le quart-arrière des Niners, avec Nick Mullens blessé au coude.

Cardinals par 6

Dolphins de Miami (9-5) vs Raiders de Las Vegas (7-7)

GROS SAMEDI SOIR!

Photo AFP

C’est le dessert du programme triple de samedi. Les Dolphins ne peuvent se permettre une défaite, car les Ravens leur poussent dans le dos pour la dernière place disponible en séries dans la conférence Américaine. Les Raiders jouent mal avec quatre défaites en cinq matchs, leur unique victoire étant survenue par un miracle face aux pauvres Jets. Si Derek Carr ne peut être en uniforme, Marcus Mariota a montré, la semaine dernière, qu’il est encore capable de jouer. Les Raiders surprendront.

Raiders par 4

Colts d’Indianapolis (10-4) vs Steelers de Pittsburgh (11-3)

REGAIN DE VIE

Photo AFP

Tout va mal chez les Steelers, après un début de saison parfait. Il n’y a aucune raison de faire confiance à leur attaque en décrépitude en ce moment. Même la défensive, à force de charrier l’équipe à elle seule, commence à montrer des signes d’essoufflement. Malgré tout, c’est à chaque fois que tout s’écroule que les Steelers étonnent. Leur entraîneur Mike Tomlin saura insuffler la motivation à ses troupes, qui pourchasseront l’immobile Philip Rivers sans relâche.

Steelers par 3

Falcons d’Atlanta (4-10) vs Chiefs de Kansas City (13-1)

DES CHIEFS DIFFÉRENTS

Photo AFP

Les Chiefs n’ont pas remporté un match par plus d’un touché lors des six dernières semaines. Il faut bien leur chercher des poux! Blague à part, le fait qu’une équipe doive constamment trouver des moyens de gagner différents plutôt que de l’emporter une main dans le dos est loin d’être une mauvaise chose en vue des séries, où les matchs sont rarement commodes. Cela dit, s’il y a un moment pour écraser un rival, c’est contre Atlanta. Une victoire et c’est congé en première ronde.

Chiefs par 11

Bears de Chicago (7-7) vs Jaguars de Jacksonville (1-13)

ÉTRANGE RENAISSANCE

Photo AFP

Les Bears ont inscrit au moins 30 points dans chacun de leurs trois derniers matchs. C’est une première depuis 1995! La tenue de Mitchell Trubisky, qui joue son avenir et le contrat qui viendra avec, n’est pas étrangère à ce regain, tout comme l’émergence du porteur David Montgomery. Trubisky ne maintiendra probablement pas le rythme à long terme, mais face aux Jaguars, absolument! Les Jags ont maintenant la priorité sur le premier choix. La pire gaffe serait de gagner ce match.

Bears par 10

Bengals de Cincinnati (3-10-1) vs Texans de Houston (4-10)

QUAND L’ÉMOTION RETOMBE...

Photo AFP

Les Bengals viennent de remporter un duel émotif face aux Steelers. C’était, dans une certaine mesure, leur Super Bowl. Il ne sera pas évident de se présenter avec la même hargne face aux Texans, dans un duel sans enjeu. Malgré leurs insuccès cette saison, les Texans présentent la troisième meilleure attaque aérienne du circuit, contrairement aux Steelers qui perdent des plumes à ce chapitre de semaine en semaine. Deshaun Watson fera plus de ravages que Big Ben lundi.

Texans par 8

Giants de New York (5-9) vs Ravens de Baltimore (9-5)

UNE ÉQUIPE EN FEU

Photo AFP

Dans leur actuelle séquence de trois victoires, les Ravens semblent avoir retrouvé leur aura de 2019. Ils ont inscrit 40,3 points en moyenne, en plus de gagner 684 verges au sol. C’est une récolte tout simplement écrasante! Pendant ce temps, l’attaque des Giants, au contraire, ne va nulle part. Que ce soit avec Daniel Jones ou Colt McCoy, il n’y a que très peu d’espoir de percer la défensive des Ravens, qui ne se gênera pas pour déployer le blitz. Aucune équipe ne veut voir les Ravens en séries.

Ravens par 9

Browns de Cleveland (10-4) vs Jets de New York (1-13)

PAS DEUX DE SUITE!

Photo AFP

Deux victoires de suite pour les Jets? Non! Reste que dans les dernières semaines, ils ont battu les Rams, chauffé les Chargers et les Patriots, puis été victimes d’un jeu impossible face aux Raiders. N’empêche que les Browns ne perdent plus ce genre de match piège et que leur attaque est devenue l’une des mieux équilibrées du circuit. Baker Mayfield a lancé 10 passes de touché à ses quatre derniers duels. Les Browns visent une 11e victoire, ce qui serait une première depuis 1994.

Browns par 14

Panthers de la Caroline (4-10) vs Équipe de Washington (6-8)

DANS L’EMBARRAS

Photo AFP

Le quart-arrière de Washington Dwayne Haskins a été photographié dans un club de danseuses sans masque, ce qui brise le protocole de sécurité de la NFL et prouve son manque flagrant de jugement. Pour l’organisation qui vient de le repêcher en 2019, c’est tout un fiasco en perspective! On espère, pour l’équipe qu’Alex Smith, qu'un vrai leader puisse revenir au jeu. Une victoire, avec une défaite des Giants, et Washington remporte la division Est, plus une place en séries.

Washington par 4

Broncos de Denver (5-9) vs Chargers de Los Angeles (5-9)

DUEL DE JEUNES COQS

Photo AFP

D’un côté, Drew Lock, à son 17e départ avec les Broncos. De l’autre, Justin Herbert, à son 14e départ avec les Chargers. Même s’il a vu moins d’action, Herbert est supérieur au niveau des verges, des passes de touché et a lancé moins d’interceptions. Il est encore trop tôt pour conclure que Lock n’a pas d’avenir. Mais dans la NFL d’aujourd’hui, l’avenir, c’est maintenant. L’état-major des Broncos n’hésitera pas à amener un vétéran à bord si Lock n’épate pas.

Chargers par 1

Eagles de Philadelphie (4-9-1) vs Cowboys de Dallas (5-9)

DIVISION TORDUE!

Photo AFP

Imaginez un peu un scénario où Washington et les Giants perdent leur match respectif et où Dallas bat Philadelphie... Les Cowboys se retrouveraient avec la même fiche que Washington et aspireraient toujours au titre dans l’Est. Revenons maintenant à la réalité, où ce scénario apparaît impossible. Surtout depuis que Jalen Hurts a ramené l’attaque des Eagles bien au-dessus du seuil de la respectabilité. Le jeune quart-arrière devrait courir à sa guise face aux Cowboys.

Eagles par 3

Rams de Los Angeles (9-5) vs Seahawks de Seattle (10-4)

MYSTÈRE INSOLUBLE

Photo AFP

Les Rams ont perdu face aux Jets, un coup de fouet qui risque de les rendre agressifs. Surtout que les Seahawks semblent incapables d’élucider le mystère des Rams. Dans les six derniers duels entre les rivaux de division, les Rams ont inscrit 31,8 points en moyenne, tandis que la défensive a harcelé Russell Wilson avec 4,2 sacs en moyenne. Les Seahawks prennent du mieux en défensive, mais viennent de se refaire une beauté contre les Jets et trois clubs de la NFC Est.

Rams par 3

Titans du Tennessee (10-4) vs Packers de Green Bay (11-3)

HENRY DANS LA TUNDRA

Photo AFP

Pour les Titans, interdit de se casser la tête! Contre une équipe qui concède 4,5 verges par portée, il faut marteler à coups de Derrick Henry, qui gagne 5,2 verges par course. Par le temps glacial de Green Bay en décembre, chaque frappe de Henry laissera les Packers meurtris. Pour les Packers, c’est l’occasion en or d’exploiter la défensive trouée des Titans, qui ne revendique que 14 sacs. De la musique aux oreilles d’Aaron Rodgers! Mais Henry le tiendra loin du terrain.

Titans par 4

Bills de Buffalo (11-3) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-8)

COUP DE BALAI?

Photo AFP

Les Bills visent un coup rare, avec une deuxième victoire face aux Patriots dans la même saison. La dernière fois que c’est arrivé, c’était en 1999. Les Patriots pourraient envoyer Jarrett Stidham dans la mêlée au lieu de Cam Newton. Dans plusieurs matchs cette saison, les Patriots auraient pu s’en tirer mieux avec une performance à peine compétente au poste de quart. Mais Stidham ou Newton, tout indique que la différence ne sera pas énorme. Les Bills compléteront le coup de balai.