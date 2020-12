Question pour mes amis autochtones

Le sort en est jeté. Le film Inconvenient Indian (L’Indien malcommode), dont j’ai parlé dans ma chronique de mardi, vient d’être tabletté.

L’Office national du film, coproducteur du long métrage documentaire, l’a mis sous les verrous, mardi soir. À moins d’un changement, le film de Michelle Latimer ne sera pas présenté en première américaine au festival de Sundance à la fin de janvier. Dieu sait quand on le diffusera de nouveau.

Ce documentaire est-il tendancieux ? Présente-t-il les Autochtones sous un mauvais jour ? Le militant canado-américain Thomas King, auteur du roman qui l’a inspiré, a-t-il renié l’adaptation qu’on en a faite ? Le film prône-t-il des idées haineuses ? Est-il blasphématoire, subversif ou pornographique ?

Loin de là. Inconvenient Indian a remporté le prix du public au festival international du film de Toronto, en plus d’être proclamé le meilleur long métrage canadien de 2020. Les honneurs n’ont pas cessé de pleuvoir depuis : prix du public au festival international du film de Vancouver, grand prix de la compétition nationale de longs métrages et prix Magnus-Isacsson aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal et, le 10 décembre dernier, prix Vanguard de l’Institut canadien du documentaire.

UN FILM QUI TEND LA MAIN...

« Un film qui fait prendre conscience de la multitude d’histoires que les créateurs autochtones ont à raconter », ont dit les jurés de Montréal. « Un film qui tend la main et nous incite à agir, qui présente un point de vue de l’intérieur d’une communauté sur des enjeux de société majeurs... », etc., sans compter les éloges qu’a faits Jesse Wente au festival de Toronto. Premier Autochtone président du Conseil des Arts du Canada, Wente, l’un des producteurs du film, avait qualifié Michelle Latimer de réalisatrice extraordinaire.

En 24 heures, l’Office national du Film a retiré de son site internet tout ce qui concernait le film, en plus de le rayer de sa liste de distribution. La faute impardonnable de Michelle Latimer, comme on sait déjà, est d’avoir prétendu avoir un lien ancestral avec la Nation anishinabeg de Kitigan Zibi, près de Maniwaki au Québec, ce que le conseil tribal a nié.

UNE AUTRE IDENTITÉ INTRIGANTE

Croyant s’en tirer, Madame Latimer a chargé Dominique Ritchot de faire des recherches. Par chance, la généalogiste autodidacte a découvert deux Autochtones dans la lignée de Michelle : Marguerite Pigarouiche et Euphrosine-Madeleine Nicolet, qui vécurent aux environs de 1645 ! Mais ce ne fut pas assez pour étouffer l’affaire.

Les détracteurs de Michelle Latimer savent-ils qu’elle n’est pas la seule qui soit mêlée dans ses papiers d’identité ? L’identité de Thomas King, narrateur du film et auteur du roman qui l’a inspiré, est encore plus intrigante que celle de la réalisatrice. King dit avoir des origines allemande, grecque et cherokee. Le problème, c’est que les Cherokees nient avoir le moindre lien avec lui. Auteur astucieux, King a trouvé une explication : son père aurait eu deux familles « officielles », l’une grecque, l’autre allemande, mais une troisième d’origine Cherokee, dont les deux autres familles ignoraient l’existence. Aussi simple que ça !

Va-t-on dans la foulée de l’affaire Latimer retirer de la circulation tous les livres de Thomas King, le dépouiller de l’Ordre du Canada et l’obliger à remettre les 30 000 $ du prix RBC-Taylor qu’il a remporté en 2014, justement pour The Inconvenient Indian ?

Je pose la question.