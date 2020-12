S’ouvrir à une vie heureuse et la réussir pleinement

Parmi les grands auteurs de la pensée nouvelle, on compte Venice Bloodworth, qui, par le biais de ses nombreux écrits, a voulu que chacun puisse avoir accès à une vie heureuse. Ainsi, si vous aspirez à une vie d’accomplissements, de prospérité, de bonheur et de santé, jalonnée de succès, vous trouverez dans cet ouvrage quelques clés pour y parvenir puisque chacun peut bâtir son propre monde.

Dans la collection des grands classiques, voilà que l’on vient de rééditer les grands textes d’auteurs sur le positivisme qui ont été des sources d’inspiration pour des millions de gens au fil des ans. Selon l’auteure Venice Bloodworth, docteure en psychologie, décédée en 1956, chaque personne s’est construite par ses pensées, ses croyances et ses habitudes entretenues pendant des années, constituant ainsi sa personnalité actuelle. C’est cette personnalité qui s’est imposée au subconscient et qui est aujourd’hui la cause de votre état d’esprit actuel, de votre santé et de l’état de vos finances. C’est en changeant ces états et en maintenant de nouvelles affirmations que l’on peut changer le cours des choses. Ainsi, vous serez demain ce que vous affirmez aujourd’hui.

Bâtir son propre monde

Toujours selon l’auteure, tout est conçu dans une réalité invisible avant de devenir tangible et c’est chacun qui en est responsable.

Si vous êtes insatisfait de votre situation actuelle, il n’est jamais trop tard pour accéder à un revirement afin d’avoir accès au bonheur, au succès, à la santé et à la prospérité. Parmi les clés proposées, il faut d’abord avoir la foi que les choses peuvent se transformer en votre faveur. Osez instaurer des idées complètement nouvelles dans votre esprit. Laissez monter le désir en vous en percevant la joie que l’objet de vos désirs vous procurera, puisqu’une idée teintée d’une forte émotion a plus de chances de se réaliser. Pensez également à vous entourer d’une foule de petites choses qui vous rendent heureux, car la joie attirera de la joie, c’est ainsi que la loi d’attraction fonctionne. Ainsi, fuyez ceux qui vous rendent malheureux et cessez de croire que vous pouvez les changer. Vous seul avez le pouvoir sur votre vie. Autre règle d’or, gardez le silence. Cessez de raconter vos plans et projets à votre entourage à moins que cela ne soit essentiel, puisque cela diffuse inutilement votre énergie. Et par-dessus tout, faites grandir l’amour en vous, c’est l’ultime clé pour accéder au bonheur.

Les véritables amis

Photo courtoisie

En cette période de l’année, on pense souvent à nos proches et à notre famille, certes, mais quelle est la place que l’on réserve à nos amis ? Même si certaines contraintes nous empêchent de les fréquenter, il est toujours possible de leur parler ou de communiquer avec eux d’une quelconque façon, puisque les véritables amitiés sont celles qui nous permettent de traverser les épreuves. L’auteur, Saverio Tomasella, s’est penché dans son ouvrage sur la magie qui nous fait tomber en amitié. Faut-il rappeler que, pour certaines personnes, l’amitié est tout aussi, voire plus importante qu’une relation amoureuse. L’amitié peut apporter réconfort et nous influencer, mais elle peut également être synonyme de trahison et de chagrin. Comment choisit-on nos amis, quelles sont nos attentes envers eux et pourquoi pouvons-nous parvenir à nous confier plus facilement à eux sont autant de questions qu’a analysées l’auteur. Les constats sont assez surprenants.

Se connaître pour guérir

Photo courtoisie

Comme la plupart d’entre nous sont amenés à comprendre que rien n’est acquis dans la vie, ainsi, on en vient à redouter le naufrage qui engendre des peurs et des incertitudes pouvant engendrer diverses formes de maladies, tant psychologiques que physiques. L’auteure, qui est docteure en philosophie, estime que l’on peut se guérir par la philosophie puisque déjà elle nous rend plus forts devant l’adversité. C’est en affrontant les tempêtes que nous devons inévitablement traverser un jour ou l’autre que nous pourrons guérir le corps et l’esprit, tant et aussi longtemps que nous sommes conscients des maux qui nous transpercent en agissant comme un soldat et un battant, puisque la maladie est une épreuve et qu’il y a des vainqueurs, des champions et malheureusement des perdants aussi.

Le coup de cœur du mois

S’harmoniser avec la nature

Photo courtoisie

Dans son ouvrage, l’auteur, qui est thérapeute psychocorporel, praticien en médecine chinoise et consultant en écologie, nous propose par sa vision écospirituelle de se connecter à la véritable nature afin de contrer la crise écologique qui prend de l’ampleur. Pour ce faire, on suggère d’utiliser nos cinq sens, la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût, afin d’interagir avec la nature sauvage, permettant d’établir une connexion avec celle-ci. Diverses techniques sont alors décortiquées, dont la méditation de l’observation, l’éveil des émotions et le yoga. L’idée étant d’unifier l’être, l’âme, le soi, l’ego, le mental, les émotions et le corps physique pour ne faire qu’un avec la nature qui nous entoure. Bien qu’il s’agisse d’un traité complexe et laborieux, l’ouvrage est pertinent, apportant une belle réflexion qui mérite que l’on s’y penche.