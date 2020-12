Suivre à la trace le père Noël et ses rennes

Petits et grand qui souhaitent suivre à la trace le père Noël pour ce jeudi, sa journée la plus occupée, peuvent une nouvelle fois le faire cette année, malgré la pandémie.

Il suffit de se brancher sur le site www.noradsanta.org pour savoir où est rendu le père Noël dans sa distribution de cadeaux. On y retrouvera notamment une carte interactive qui permet de voir en temps réel quelle partie du monde il survole.

C’est depuis 6 h du matin (heure de l’Est), ce jeudi, que l’opération a été lancée. Les plus curieux peuvent même télécharger l’application pour les téléphones Android ou iPhone.

Peu après 9 h, il était près de Tokyo au Japon et devrait survoler le Québec en soirée.

C’est le NORAD (North American Aerospace Defense Command, un organisme militaire géré conjointement par le Canada et les États-Unis) qui s’assure de suivre les déplacements de l’homme en rouge, et ce, grâce à son réseau de satellites de surveillance. Il s’agit d’une tradition remontant à 1955.

«En utilisant le puissant radar du Système d'alerte du Nord et des systèmes de satellites, nous sommes en mesure de voir dans le Nord mieux que jamais, ce qui nous permet de suivre le père Noël avec plus de précision et de lui assurer un voyage en toute sécurité dans l'espace aérien nord-américain», a affirmé le major-général Eric Kenny, commandant de la Région canadienne du NORAD.

Il y a une semaine, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a autorisé le père Noël à décoller dans l'espace aérien canadien en cette période de Noël.

«Le père Noël se lave les mains, garde une distance de deux mètres avec les lutins dans l'atelier et porte son couvre-visage lorsqu'il n'est pas en mesure de pratiquer l'éloignement physique, a assuré le ministère. Il a aussi installé l'appli Alerte COVID sur son téléphone intelligent.»

Des pilotes canadiens du NORAD ont pour rôle d’intercepter le cortège et de les accompagner dans le ciel nord-américain.

C’est le cas notamment des capitaines Jean-Sébastien Otis (de Charlesbourg, au Québec) et Robert (de Sault Ste. Marie, en Ontario), tous les deux pilotes de la 3e Escadre. Ils assureront l'escorte du père Noël, tandis que le caporal Jean-François Denis (de Sainte-Anne-des-Monts, au Québec) et la caporale Claudia Côté-Pellerin (de Saguenay, au Québec) formeront l'équipe d’entretien.