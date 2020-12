COVID-19: faut-il changer la stratégie de vaccination?

De plus en plus d’experts de la santé estiment que les provinces devraient vacciner plus massivement leur population contre la COVID-19, plutôt que de réserver des doses actuellement disponibles en vue de la deuxième injection prévue.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Une bonne idée, à condition que le Canada soit en mesure de garantir l’approvisionnement de suffisamment de vaccins à l’intérieur des 28 jours prévus pour administrer la deuxième dose, comme les protocoles de Pfizer/BioNTech et Moderna le prévoient, croit le virologue à la retraite Jacques Lapierre.

«Les gens doivent être vaccinés assez rapidement pour la deuxième dose, rappelle-t-il. Si on leur donne la première dose – qui va les protéger à autour de 40% ou 50% – et qu’ils ont besoin de la deuxième pour se rendre à [une efficacité de] 90% ou 95%, c’est un choix à faire, mais assurez-vous de l’approvisionnement de la deuxième dose.»

Des projections de chercheurs de l’Université de Toronto, dévoilées la semaine dernière par le Globe and Mail, démontrent que l’administration de la grande majorité des doses disponibles dès maintenant – plutôt que d’en conserver la moitié pour la deuxième injection – permettrait de freiner significativement les contaminations à la COVID-19.

Selon les experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA), le vaccin Pfizer/BioNTech est très efficace pour empêcher les formes graves de la COVID-19 après deux doses, mais également pour prévenir la COVID-19 après la première dose.

Dans le cas du vaccin de Moderna, celui-ci a démontré une efficacité de 50,8% dans les deux semaines suivant la première injection et de 92,1% après les 14 premiers jours.

Même si la deuxième injection est absolument nécessaire pour assurer une immunité à long terme, certains experts estiment qu’un possible délai dans l’approvisionnement ne ferait pas en sorte de rendre nulle l’efficacité de la deuxième dose.

«Ça ne s’annulera pas, mais vous allez avoir une protection limitée à ce moment-là. L’effet attendu du vaccin, c’est vraiment en respectant le protocole de vaccination qu’on l’obtient, dit-il. Quand on vaccine, il faut aller chercher la protection maximale qu’on est capable d’avoir.»

Le major général Dany Fortin, qui pilote la logistique de la campagne de vaccination à l’échelle fédérale, a indiqué la semaine dernière que les provinces pouvaient s’attendre à un approvisionnement fiable et régulier de la part des fournisseurs au cours des prochaines semaines.